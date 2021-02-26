Число противников переизбрания Путина достигло максимума с 2014 года

Согласно данным февральского исследования "Левада-центра", 41 процент россиян не хотят видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. Половина из тех, кто не хочет переизбрания Путина, говорят, что президент засиделся, надоел и ему пора на пенсию. Коррупцией свое желание сменить руководителя страны объясняют только 8 процентов респондентов.

Исследование, вопросы для которого были сформулированы совместно с "Открытыми медиа", проводилось с 18 по 24 февраля. В нём приняли участие 1601 человек старше 18 лет. Респонденты отвечали на вопрос: "Вы бы хотели или не хотели видеть Владимира Путина на посту президента России по истечении его нынешнего президентского срока после 2024 года?"

Большинство населения не видит Путина президентом после 2024 года: о желании, чтобы он переизбирался, заявили 48 процентов респондентов. В октябре 2013 года смены президента желали 45 процентов населения, а его переизбрания треть. Через год, после аннексии Крыма, число сторонников смены правящей команды сократилось до 19 процентов, а за переизбрание Путина выступали 58 процентов опрошенных.

В 2018 году число желающих смены власти выросло до 27 процентов, в 2019 до 38 процентов. Согласно результатам опроса "Левада-центра" в марте 2020 года, до голосования по принятию поправок к Конституции, против переизбрания Путина выступали 40 процентов респондентов, а 46 процентов поддерживали эту идею.

Сегодня среди сторонников смены власти большинство мужчин – 48 процентов при 42 процентах настроенных на переизбрание Путина. У женщин другие настроения: половина хочет, чтобы Путин и дальше оставался в Кремле, а сменить его мечтает только треть.

Социологи спрашивали и о действиях противников Путина в случае, если он все же пойдет на новый срок. Из них больше половины намерены проголосовать за другого кандидата, а 30 процентов не пойдут на выборы. 7 процентов заявляют о готовности выходить на протестные акции, если они будут.