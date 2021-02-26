Дело Бориса Немцова живет, но не побеждает?

Алексей Навальный отправлен в колонию. Протесты в связи с его арестом подавлены. Тысячи людей были арестованы или оштрафованы. Власти продолжают ужесточать законодательство, попирая свободы граждан.

- Первое открытое столкновение национального лидера Владимира Путина с общественным лидером Алексеем Навальным закончилось полным поражением последнего, – делает вывод политолог Владислав Иноземцев. И предлагает заняться "малыми делами".

Борис Немцов боролся с Кремлем под лозунгом "Россия без Путина". При этом в Ярославле, где он был депутатом, он этими "малыми делами» много занимался". Борис Немцов был убит на Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.

Традиционный марш памяти Бориса Немцова властями 27 февраля 2021 года не разрешен. Полиция мешает возложению цветов к месту его гибели, а хулиганы уничтожают народный мемориал.

Проиграно ли дело Бориса Немцова, боровшегося за свободную европейскую Россию? Обсуждают экономист и политолог Владислав Иноземцев, журналист Александр Рыклин, политик Соломон Гинзбург, социолог Денис Волков, адвокат Вадим Прохоров. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 26 февраля в 19:05