Госсекретарь США Блинкен: "Крым - это Украина"

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, приуроченным к седьмой годовщине аннексии Крыма Россией. Он напомнил о позиции Соединённых Штатов по крымскому вопросу, заявив: "Крым - это Украина".

Госсекретарь США призвал Россию прекратить, как говорится в заявлении, оккупацию Крыма, освободить украинских политзаключённых и вернуть Украине контроль над полуостровом. Он также призвал Россию прекратить агрессивные действия на востоке Украины. "Соединённые Штаты не признают и никогда не признают попытку аннексии Крыма" - заявил госсекретарь. Блинкен также выразил поддержку украинской инициативе "Крымская платформа" и заявил, что санкции, введённые против Москвы в связи с аннексией Крыма и войной в Донбассе, останутся в силе, пока эти проблемы не будут решены.

Блинкен в своём заявлении напомнил также о нарушениях прав человека в Крыму, в том числе арестах крымских татар и украинцев, подавлении независимых СМИ, длительных сроках заключения, которые российские суды назначают тем, кто выступает против аннексии.

Заявление приурочено к "Дню сопротивления оккупации Крыма", который 26 февраля отмечается на Украине. В этот день 7 лет назад в Симферополе состоялся большой митинг, организованный крымскотатарской общиной, под лозунгами защиты территориальной целостности Украины. На следующий день здание парламента Крыма было занято российскими силами спецопераций, а депутаты проголосовали - по ряду свидетельств, под давлением - за назначение референдума, итогом которого стало присоединение Крыма к России в марте 2014 года. Аннексия не была признана значительным большинством стран мира.

Евросоюз также выступил с заявлением в поддержку территориальной целостности Украины.

"Крымская платформа" - инициатива президента Украины Владимира Зеленского, которая должна объединить международных партнёров Украины, выступающих против аннексии Крыма. Первый форум "Крымской платформы" предполагается провести в Киеве в августе.