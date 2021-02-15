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Жители Симферополя сообщили о грязной воде, поступающей им в дома

В аннексированном Россией Крыму жители Симферополя сообщили о том, что в их домах из кранов идёт грязная вода. Власти обвинили в этом "недобросовестного подрядчика", который не может устранить неисправность в своих сетях. Об этом сообщает Крым.Реалии.

На заседании штаба по ситуации с водой на полуострове 15 февраля руководитель предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов объяснил, что вода пошла в трубопроводе в обратном направлении и понесла всю грязь накопившуюся за десятки лет в краны потребителей. Сбросить воду через гидранты на улицы не получится, так как на полуострове температура воздуха опустилась ниже нуля и это может привести к обледенению улиц. "Мы остановили подачу воды с этого направления, раскрутились на аянскую воду и до конца дня подадим жителям чистую аянскую воду." - заявил Баженов.

В конце ноября 2020 года жители Симферополя уже жаловались на то, что в их домах из кранов идёт грязная вода с неприятным запахом. Тогда же был ужесточён график подачи воды в городе. Российские власти Крыма приняли такое решение из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ на фоне засухи.

Ситуация с питьевой водой в аннексированном Крыму резко ухудшилась к началу 2020 года, когда из-за отсутствия осадков на полуострове обмелели многие водоёмы, а запас воды в водохранилищах снизился до 37 процентов. В Симферополе и пригородах в целях экономии воду отключали в рабочее время и по ночам, почасовой график подачи ввели в курортных городах Алушта и Партенит, в Севастополе из-за дефицита питьевой воды объявили "режим повышенной готовности". По прогнозам учёных, засуха в Крыму может продлиться и в 2021 году.

До аннексии Крыма около 85 процентов потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума о присоединении к России, легитимность которого международное сообщество не признаёт, Украина канал перекрыла. Власти страны заявляют, что речь о восстановлении водоснабжения может идти только после деоккупации полуострова.

Российские власти с 2014 года обещают решить проблему с водоснабжением в Крыму. На эти цели собирались выделить десятки миллиардов рублей из федерального бюджета, однако запланированные водохранилища до сих пор не построены.

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