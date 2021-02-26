Суд в Твери отказался восстанавливать мемориал убитым полякам 

Центральный районный суд Твери отказался признать незаконным демонтаж мемориальных досок с главного здания Тверского государственного медицинского университета. Об этом сообщает правозащитное общество Мемориал. Таким образом, были отклонены требования Международного Мемориала и еще тринадцати индивидуальных истцов.

Доски, посвященные памяти убитых в период сталинских репрессий советских и польских граждан, были сняты в мае прошлого года в рамках решения прокуратуры. Демонтаж произвел лично глава местного отделения НОД Максим Кормушкин.

В своем комментарии юрист заявителей Владимир Трегубов с сожалением констатировал, что решение о съеме досок было политическим и исходило от высокопоставленных чиновников. По его словам, ликвидация мемориальных символов сопровождалась "широкой кампанией по отрицанию факта расстрела польских военнопленных в здании НКВД в Калинине".

В беседе с Радио Свобода председатель правления международного общества "Мемориал" Ян Рачинский называл действия тверских властей "надругательством над памятью" репрессированных.