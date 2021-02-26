В Сочи и Пскове не разрешили проводить акции памяти Немцова

В Пскове и Сочи местные власти не разрешили проводить акции памяти политика Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Чиновники ссылаются на меры, направленные против распространения коронавируса.

В Сочи впервые с момента убийства Немцова было отказано в проведении акций памяти. Чиновники сослались на формальную ошибку в поданном уведомлении. Местные жители всё равно намерены прийти к памятнику жертвам политических репрессий, чтобы возложить цветы в память о Немцове. Эта церемония не требует согласования властей.

В Пскове городской суд 26 февраля отказал в иске трем депутатам от партии "Яблоко" и поддержал позицию региональных администрации и Роспотребнадзора, которые запретили проводить митинг памяти Немцова. Сотрудники надзорного ведомства посчитали, что на мероприятие придет не 300 человек, как заявлено, а 500. Юристы администрации Псковской области заявили, что акция "может угрожать безопасности ее участников".

В Ейске власти не согласовали акцию памяти Немцова, сославшись на действующий в Краснодарском крае режим "повышенной готовности" и запрет любых массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Уведомление о проведении пикета на 99 участников в мэрию подавал муниципальный местный депутат от партии "Яблоко".

В Челябинске областной суд отказал местному отделению "Яблока" в проведении марша памяти Немцова. Он оставил в силе решение районного суда, который признал законным запрет городских властей на проведение акции. В Магнитогорске власти также отказали в проведении марша.

Организаторы акций отмечают, что во многих городах, где было отказано в проведении шествий по причине антикоронавирусных мер, ранее прошли праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества.