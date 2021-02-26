Киев объявил о санкциях против 10 лиц из окружения Януковича

Украина вводит новый пакет санкций – против десяти граждан, близких к бежавшему из страны бывшему президенту Виктору Януковичу.

Это последнее из серии решений администрации нынешнего украинского лидера в отношении лиц, имеющих связи с Россией.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объявил 26 февраля, что санкции затронут, в частности, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, экс-главу Службы безопасности Украины Александра Якименко и восьмь других бывших сотрудников силовых структур, передаёт Украинская служба Радио Свобода. Захарченко обвиняют в применении силы с трагическими последствиями против участников антиправительственных выступлений в 2014 году. Он позднее бежал в Россию наряду с Януковичем.

Ранее в феврале администрация Зеленского объявила о двух пакетах санкций против группы граждан, в том числе законодателей, имеющих контакты с Россией. Как отмечается, решения принимались на фоне снижения рейтинга Зеленского и его усилий по налаживанию связей с новой американской администрацией во главе с Джо Байденом.

19 февраля СНБО Украины объявил о санкциях в отношении влиятельного политика, которого называют "кумом Путина", Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще нескольких лиц и компаний, связанных с Медведчуком.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в аннексии Крыма и поддержке воюющих в Донбассе сепаратистов. Москва обвинения отрицает, а аннексию Крыма в 2014 году называет "восстановлением исторической справедливости".