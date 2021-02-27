Нижняя палата Конгресса США одобрила план поддержки населения и экономики страны, предложенный командой нового президента Джо Байдена. Он обойдётся правительству почти в 2 триллиона долларов. Среди предложенных мер — раздача большинству американцев по 1400 долларов помощи, повышение минимальной зарплаты в стране в два раза — до 15 долларов в час и выплаты бизнесу.
За поддержку пакета мер проголосовали 219 конгрессменов, 212 были против. Теперь одобрить предложенные меры должен Сенат. Он поровну разделён между демократами и республиканцами, но при равном числе голосов за и против решающий голос будет принадлежать вице-президенту Камалле Харрис.
План спасения, принятый нижней палатой, предусматривает так же увеличение закупок вакцин, адресную поддержку пострадавшему бизнесу, выплату пособий по безработице в размере 400 долларов в неделю и на детей — до 300 долларов в месяц.
Критики законопроекта опасаются, что вливание ещё почти двух триллионов долларов в экономику может перегреть её и подстегнуть инфляцию. Повышение минимальной зарплаты может также снизить конкурентоспособность бизнеса, предупреждают они. Сторонники считают, что с негативными последствиями закона, если они будут, можно будет бороться позднее.
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