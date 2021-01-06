В Джорджии кандидаты-демократы одержали верх на выборах в Сенат США

Два кандидата Демократической партии в Сенат от штата Джорджия одержали победу во втором туре выборов, которые прошли 5 января. Согласно обнародованным в среду результатам, они победили своих соперников-республиканцев с небольшим преимуществом .

Демократ Рафаэль Уорнок станет первым в истории штата афроамериканцем, представляющим штат в верхней палате Конгресса США. 33-летний Джон Оссофф, занимавший пост управляющей студией документального кино, взял верх на Республиканцем Дэвидом Пердью, представлявшим Джорджию в Сенате в течение шести лет.

Поражение двух представителей Республиканской партии на выборах представляет собой большую политическую победу для Демократической партии. В результате выборов голоса в верхней палате Конгресса разделились поровну. У каждой партии по 50 голосов. Но у Демократической партии будет преимущество благодаря голосу избранного вице-президента Камалы Харрис, которая в роли председателя Сената сможет голосовать по важным законопроектом.

После выборов 2020 года Демократы будут обладать большинство в обеих палатах Конгресса. Это позволит избранному президенту-демократу Джо Байдену без особых проблем проводит в жизнь планируемые им законопроекты.