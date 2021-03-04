"Всё. За работу!" Владимир Бекиш – с фантастическим рассказом

В чём только не обвиняют Россию в последние годы ее так называемые партнёры! Ощущение такое, что нет у них, в принципе, в голове других вариантов объяснить своим народам собственную неспособность решить текущие проблемы иначе, как коварным злодейством России. С другой стороны – такое упорство навивает на всякие сомнения типа "а вдруг и вправду?.." Тем более что действия самой России в этом смысле…

Я понимаю, что политика – дело в общем циничное и бессовестное. Прагматизм, расчёт и все такое. И всё же: политику делают реальные люди, с реальными ценностями в голове и в душах (ну, если у них есть души...). Можно, конечно, утешать себя тем, что интересы государства и нации выше, чем какая-то правда, совесть и честность. Поэтому можно и соврать, когда того требуют и эти интересы, и твоя должность.



Но вот как потом на исходе отпущенного тебе времени на этом свете смотреть в глаза близким? О чём думать и на что надеяться, посещая под телекамерами очередной православный храм в очередной большой церковный праздник, публично осеняя себя знамением во имя следования Его заповедям?.. Как оно сочетается?.. И вспомнился мне один фантастический рассказ; кто написал, где я его прочитал – не помню.



"2014 год. Ночь. Секретный кабинет. Совещание. Доклады сделаны, вопросы заданы, ответы получены.

Так. Подводим итоги, принимаем решение. Приказываю всем – по иерархии и сфере ответственности:

1. Начать в СМИ кампанию о том, что малайзийский "Боинг" был сбит даже неважно кем, но прежде всего потому, что просто в принципе летел над Украиной. А значит, заведомо виновата Украина.

2. Наши следы замести; валить на Украину.

3. Слепить доказательства того, что этот "Бук" никогда не был российским.

4. Нанять или назначить свидетелей того, что все было не так, донецкие ни при чем, а все это украинские военные.

5. Обвинения отвергать с негодованием, ничего не признавать.

Всё. За работу".



"2018 год. Ночь. Секретная резиденция. Совещание. Отчет об операции заслушан. Ответственные сделали доклады и ответили на вопросы.

Подводим итоги. Действуем так:

1. Никакие Скрипали нам не интересны и пачкаться их ликвидацией – не в наших принципах.

2. Этих двух идиотов, которые не смогли операцию чисто проделать и наследили, уволить и спрятать, чтобы нигде не вякнули больше.

3. В СМИ начать кампанию про то, что это провокация Запада против России, чтобы ее опорочить.

4. Никакого химического оружия у нас нет, и если Скрипалей и отравили, то это сами британцы или их наймиты. С грязными целями.

5. Подумать об этом Скрипале ещё. Предательство – худшее из преступлений.

6. Обвинения с негодованием отвергать, ничего не признавать. Всё. За работу".

"2020 год. Подземный секретный стерильный бункер. Телеэкраны. Видеоконференция – совещание. Доклады окончены.

Итак, запоминайте и приступайте:

1. Имеющим отношение ведомствам, от Минздрава до МИД, начать кампанию в СМИ – интервью всякие, лабораторные данные – о том, что никто его не травил. Сам чего-то напился или нажрался.

2. Параллельно запустить кампанию о том, что это, скорее всего, провокация ЦРУ. Они его траванули, но перестарались.

3. Резидентуре СВР и ГРУ в Европе вычислить все его контакты и перемещения в период пребывания в этой "Шарите" и в Германии вообще. Разрисовать компромат, "продался западным спецслужбам".

Обвинения отвергать со смехом и возмущением

4. Дать указание завербованным агентам из числа европейских депутатов там, журналистов, чтобы начали делать заявления о странном поведении и нестыковках в позиции Меркель, ее министров, ну и всяких прочих политиков – французских, британских.

5. Обвинения отвергать, заявлять, что доказательств никаких нет, поэтому вы все врете. Всё. За работу".



"2021 год. Поздний вечер. Секретный бункер. Совещание по видеосвязи. Ситуация и итоги операции доложены.

– Резюмируем:

1. Кибератака в общем получилась неплохо. Продолжать.

2. Коллегам из "Детского мира" поработать над тем, чтобы в будущем в таких операциях в принципе нельзя было найти наши следы.

3. Разработать план таких кибератак, чтобы у них там рухнуло вообще всё, от электроснабжения до будильников в смартфонах.

4. Обвинения отвергать со смехом и возмущением. С посылом о том, что они там в Америке уже не знают, какие бы еще собственные проблемы свалить на Россию. Всё. За работу".



Продолжение следует…



Владимир Бекиш – блогер



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