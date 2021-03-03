Улица может "кричать и разговаривать". Россияне – о жизни в соцсетях

В России растет число пользователей социальных сетей и одновременно падает значимость телевидения как источника информации. Отношение россиян к социальным сетям исследовал Аналитический центр Юрия Левады (российские власти признали Левада-центр "иностранным агентом", организация с этим не согласна).

В соцсетях буквально за 10–15 лет возник целый мир: здесь люди активно знакомятся, заводят романы, находят родственников и старых друзей. Тут можно снять и сдать квартиру, пристроить котенка, что-то купить или продать, в течение минуты найти нужного человека, даже если он на другом конце земного шара.



– Соцсети – это совершенно особое пространство, – уверен журналист по имени Вадим. – Есть ощущение некой большой семьи, постоянной поддержки, участия от друзей. И это общение происходит непрерывно, в любое время дня и ночи: кто-нибудь да не спит и в самый глухой час! Я часто ловлю себя на том, что, переписываясь с друзьями, забываю поздороваться: есть чувство, что мы и не расставались, мы все время тут, на связи, и общение каждый раз не начинается с нуля, а просто продолжается с того места, на котором прервалось.



Без соцсетей теперь, конечно, никуда. Просто вся жизнь туда переместилась, причем уже давно, до всяких пандемий и самоизоляций. Например, по работе я связываюсь с людьми почти исключительно на фейсбуке: с коллегами, с начальством, с людьми, с которыми собираюсь делать интервью. Иногда не так легко бывает найти какого-то известного человека: скажем, ученого или политика. Но практически все они есть на фейсбуке или в какой-нибудь другой сети, и даже если в друзья к ним попасть сложно, все равно пишу сообщение в личку, и люди отвечают. Это какая-то новая "демократичность" виртуального пространства! На кого угодно можно выйти, и даже большинство звезд вполне доброжелательно откликаются.

Напишешь коммент – и вроде как пообщались

Кстати, с офлайн-друзьями и родственниками я тоже общаюсь в основном здесь, даже со своим взрослым сыном. Видимся редко – все очень заняты. А тут посмотришь ленту – и вот они, все новости из жизни близких! Напишешь коммент – и вроде как пообщались. В личке тоже, конечно, переписываемся. Сейчас даже и звонить-то друг другу уже не очень принято. А сын – он вообще, можно сказать, вырос в интернете. Помню, еще подростком, рассказывая про одного своего друга, он сказал: "Мы с ним познакомились в офлайне". Меня это тогда так поразило! А теперь, пожалуй, и сам мало с кем так знакомлюсь, все больше в соцсетях.



Конечно, далеко не все современные люди "живут в сети", как Вадим. Федор – индивидуальный предприниматель, выполняет на заказ работы по стеклу. Он использует соцсети в основном для рекламы.



– Даю объявления на своей страничке во "ВКонтакте", есть также и страничка моей мастерской, – говорит Федор. – И очень многие пишут, заказывают самые разные вещи: кто-то разбил плафон у светильника, у кого-то треснул стеклянный кувшинчик, доставшийся от бабушки, а кому-то подавай к 8 марта какие-нибудь необыкновенные бокалы для подарка. Раньше у меня и аккаунта в соцсетях не было: просто некогда было этим заниматься, но потом человек, который делал мой сайт, посоветовал еще и тут разместить рекламу. И оказалось, что это очень даже работает!



А в других целях – скажем, для дружеского общения – я и сейчас соцсети не использую. Я уже немолод, интернетом начал пользоваться не так давно, и мне всегда проще позвонить человеку, чем писать. К тому же вся эта писанина отнимает уйму времени, которое можно потратить куда более продуктивно. Я это вижу по своей жене: она постоянно там сидит, с подружками переписывается. Странные люди, право слово! Как им не надоест все время тыкать пальцем в этот маленький экранчик? – недоумевает Федор.



– А я в интернете совершенно неожиданно обрела родственников, – делится школьный педагог по имени Наталья. – В 2009 году разместила в одной соцсети фото своего прадеда с тремя братьями: такую колоритную дореволюционную фотографию. Они все – терские казаки, прадед там сидит в папахе, в черкеске, с кинжалом. И вдруг через некоторое время получаю в личку сообщение от одной женщины: "Вот вы пишете, Наталья, что это ваш прадед, а на самом деле это фотография моего прадеда с братьями!". Я отвечаю: "Да не может такого быть! Мне эта фотография досталась от бабушки, уж она-то знала!" Она говорит: "Нет, это у моей бабушки была такая фотография, на стене висела!". И вот когда мы стали с ней подробней все это выяснять, оказалось, что один из старших братьев моего прадеда – это ее прадед, и наши бабушки – двоюродные сестры! А мы и не знали о существовании друг друга! Она живет в Краснодаре, я – в Подмосковье. После этого мы стали общаться, переписываться, поздравлять друг друга с праздниками. Она меня познакомила со своими родственниками, я ее – со своими. А мой папа вспомнил, что когда-то в детстве даже видел эту женщину! В общем, как выясняется, земной шарик на самом деле очень маленький, тесный, и мы все очень близки друг другу, а с распространением соцсетей стали еще ближе.

– Какими соцсетями вы чаще всего пользуетесь?



– Фейсбук, Инстаграм, ВКонтакте. Больше, конечно, первые две, а ВКонтакте у меня больше как запасной аэродром.



– А какая из них самая удобная?

Мы с друзьями развиртуализировались, встречаемся, ездим друг к другу в гости

– Наверное, Фейсбук, но и в Инстаграме в последнее время люди начали писать больше текстов, а не просто публиковать фотографии, и стало намного интереснее. Кроме того, на мой взгляд, люди там более миролюбивые, чем в Фейсбуке (хотя, возможно, это просто у меня такие подписчики). Но там нет всех этих холиваров, меньше агрессии. И там, и тут много интересной информации, особенно по путешествиям. Причем со многими из тех, с кем я познакомилась в соцсетях еще давно, в начале 2010-х, мы развиртуализировались, встречаемся, ездим друг к другу в гости. У меня сын занимается спортом, и однажды мы с ним ездили на соревнования в Брест и останавливались там у одной женщины, с которой познакомились в Фейсбуке, – рассказывает Наталья.



– Мне было лет 12, я жила тогда с родителями в Молдавии, – вспоминает Нина, актриса и художник-любитель. – Однажды на улице увидела потрясающе красивого молодого мужчину, очень изящно одетого, с таким прекрасным чистым взглядом! Я просто с первого взгляда в него влюбилась: ну, такая детская любовь, знаете, как это бывает… А потом пришла в школу – и вижу там его! Оказалось, что это наш новый учитель физкультуры. Ему тогда было 27 лет, он попал к нам по распределению после института. К сожалению, пробыл у нас только год, но это было так здорово! Он и учитель был прекрасный. Я была очень сильно в него влюблена. Помню, к нему из Кишенева приехала жена, я увидела их на улице, страшно переживала, ревновала…

Потом я закончила школу, уехала в Москву, вышла замуж, родила сына. И вот прошло 42 года. Уже появился интернет. Я всегда помнила этого человека и свою детскую любовь к нему, и вот однажды решила его найти. В соцсетях не было никаких его следов. Тогда я набрала в поисковике его имя, отчество и фамилию. И вот тут я оценила интернет! Эта Всемирная паутина за несколько секунд выдала мне кусок статьи, написанной директором одного из детских домов Кишенева. Он писал, что уже более 30 лет в их детдоме работает этот учитель. В статье были упомянуты еще три молодых учительницы: вот их-то я и нашла в "Одноклассниках", и одна из этих девушек дала мне контакты моего бывшего учителя. Сказала, что сейчас он лежит в больнице. Это было в ноябре. Я хотела даже поехать к нему на Новый год, но потом решила подождать до апреля (каждую весну езжу в Молдавию на могилу к отцу). Мы даже успели один раз поговорить с ним по телефону! Он так обрадовался, что я его нашла!



Билет в Кишенев у меня был на 16 апреля. А 5-го числа эта девочка написала мне в "Одноклассниках", что он умер… Я еще несколько лет не могла отойти, была чудовищная депрессия. Страшно угнетала невозможность встречи, незаконченность этой истории. Мне столько хотелось ему рассказать! Все-таки у меня за плечами уже такая интересная жизнь! Да я была бы счастлива и просто его увидеть, так он был мне дорог. Потом, приехав по делам в Молдавию, я специально поехала в Кишенев и все-таки пришла к нему домой, общалась с женой и детьми, мы вместе съездили на кладбище. Представляете, что значит 42 года помнить человека, надеяться на встречу, а потом отыскать его и тут же навсегда потерять эту надежду? Но ведь все-таки я его нашла, и мы даже немного поговорили. Спасибо соцсетям, интернету, который так же огромен и разнообразен, как наша Вселенная! Это восхищает! – говорит Нина.



Татьяна – писатель. С одним ее произведением произошла в соцсетях необычная история.



– Много лет я зимой на месяц-другой ездила в индийский штат Гоа. А в 2014 году рухнул рубль, и было вообще непонятно, попаду ли я еще туда когда-нибудь. У нас есть форум, где мы, русские "гоанцы", общаемся между собой. И вот один человек с этого форума, Дмитрий из Новосибирска, побывал в Гоа, выложил на Фейсбуке фото, поделился впечатлениями, и у него тоже было ощущение, что больше туда уже не попасть. Потом он разместил фотографию, где был изображен вагон поезда метро с надписью "Новосибирск-Гоа". Причем это был не монтаж, а, похоже, реклама какой-то турфирмы, и, говорят, действительно были такие вагоны в метро (был также поезд "Новосибирск-Бангкок" и еще что-то в этом роде).

Я ежегодно выставляю свою сказку на Фейсбуке: может, она подгонит мне еще близких друзей?

Это фото так на меня подействовало, что за два часа я накатала сказку. Ее героя звали Дим, он только что вернулся из солнечной Индии в серый зимний Новосибирск, очень скучает, хочет обратно, но такой возможности нет. Он выходит с работы, спускается в метро, садится в вагон и вдруг понимает, что сидит в шортах и футболке, рядом чемодан, а в руках у него загранпаспорт, и поезд несется непонятно куда! В конце концов Дим оказывается на том же пляже, с которого улетел два дня назад. Потом выясняется, что ему и другим людям, которые не могли попасть в любимый Гоа, помогли индийские боги.

Я выложила эту сказку на Фейсбук, Дима ее увидел, мы с ним стали переписываться. И вдруг через пару дней он пишет, что, наплевав на все, купил билеты в Гоа и скоро улетает еще на три месяца. У меня тогда было неважно с деньгами, но в конечном итоге Дима и меня уговорил, и я полетела туда, где отдыхал он со своим другом. Получилось, что сказка исполнилась не только для Димы, но и для меня. Мы с ним очень быстро стали близкими друзьями, соавторами, вместе написали несколько рассказов и роман об Индии.



Года через два Фейсбук напомнил мне о той публикации, я перепостила свою сказку. И вдруг под ней появляется комментарий женщины по имени Вероника, которая написала книгу о Гоа (я ее читала, мне очень понравилась): она хвалила сказку и спрашивала, не дам ли я ей почитать еще что-нибудь свое. И получилось, что сказка второй раз принесла мне друзей! В тот год я тоже не собиралась в Индию по личным причинам. Но тут уж Вероника меня уговорила, да мало того, собиралась-то я совсем в другое место, а потом все-таки попала к ней, и мы стали подругами.



Мои друзья по форуму ogoa.ru называют эту сказку самоисполняющейся. И я даже знаю, что люди в Новосибирске специально ходили и искали в метро этот поезд в Гоа. Вот что творят соцсети вместе со сказкой! Теперь я ее ежегодно выставляю на Фейсбуке: может, она подгонит мне еще близких друзей, уже не виртуальных?



– Но соцсети же не всегда играют роль доброго гения. Вам известны случаи их разрушительного действия?



– Конечно. Например, когда появились "Одноклассники", начали распадаться семьи. Это стало настоящим стихийным бедствием! Люди находили в соцсети своих "первых любовей" – у них в душе снова возгоралось чувство, они бросали семьи и уходили. К знакомому психологу не одна женщина приходила с такой проблемой. У меня самой тогда подруга пострадала: муж ушел, вновь обретя свою школьную любовь. Дочери в институт поступать, кредит за квартиру не выплачен, а он уходит! Через полгода, правда, вернулся, да и почти все они вернулись, потому что это же была иллюзия. Люди-то уже не те, что в школе, много воды утекло, все уже взрослые, с прежними "любовями" уже и говорить не о чем, – считает Татьяна.

Я не выделяю соцсети среди других интернет-сервисов, а интернет-сервисы – из повседневности

– Как-то странно так рассуждать о том, что является частью твоего жизненного пространства, – ответил на наш вопрос о роли соцсетей в его жизни 36-летний IT-специалист по имени Михаил. – Это примерно то же, что "несколько фраз о дыхании и потоотделении в твоей жизни". Я просто не выделяю соцсети среди других интернет-сервисов, а интернет-сервисы – из повседневности. Кстати, тема повседневности сетевых взаимодействий муссируется уже лет пятнадцать, это далеко не новость, – утверждает Михаил.



Для кого-то, может, и не новость, но в России предостаточно людей, для которых эта новая реальность так до сих пор и не наступила и, видимо, уже не наступит. Речь идет в основном о самом старшем поколении граждан, по-прежнему получающих информацию с телеэкранов. Впрочем, по данным Аналитического центра Юрия Левады, в последние годы в России популярность соцсетей и интернета все же заметно растет. Так, в качестве источника новостей в стране и в мире в 2013 году соцсети называли около 15% опрошенных, а сейчас – 42% (интернет, соответственно, тогда около 20-и, а сейчас 39%). А вот телевидение за тот же период опустилось с 90% до 64-х.

С каждым годом растет число респондентов, ежедневно посещающих соцсети, и уменьшается количество людей, не посещающих их никогда. Самой популярной в России соцсетью является "ВКонтакте", за ней, по мере убывания, следуют YouTube, Instagram, "Одноклассники", TikTok, и только затем – Фейсбук, "Мой мир" и Твиттер. "Живой журнал" совсем позабыт, его упоминает 1% граждан. Исследование комментирует социолог Левада-центра Степан Гончаров.



– Собственно, основное, что мы здесь зафиксировали, это рост популярности социальных сетей, которые связаны с видео и фото, то есть с визуальным контентом: это TikTok, Instagram и YouTube. Популярность остальных, классических соцсетей, таких, как "Одноклассники" и "ВКонтакте", либо не растет, либо идет на спад, особенно это относится к "ВКонтакте": сейчас мы уже зафиксировали некоторый отток пользователей. С "Одноклассниками" это случилось еще чуть раньше. В то же время увеличивается популярность новых сетей, которые предоставляют пользователям какие-то более сфокусированные варианты использования этих ресурсов. Например, тот же TikTok или YouTube – это именно социальные сети под видео, Instagram – под фото и видео, то есть это такая моноконцепция, которая, наверное, более понятна и интересна пользователям, поскольку предлагает новый способ коммуникации. Поэтому люди туда и идут.

Роль телевидения снижалась года полтора-два назад. Сейчас она, может быть, немножко и снизилась, но в целом зафиксировалось на стабильных показателях. Видимо, все-таки речь тут идет о демографической структуре нашего общества. Смена поколений происходит не так быстро, как изменение потребительских настроений. Потребительские же настроения упираются в то, что люди старшего возраста более консервативны, а молодые составляют небольшую часть общества. Здесь, я думаю, есть некоторый ограничительный фактор, который естественным образом препятствует снижению телевидения. В долгосрочной перспективе – да, очевидно, оно будет снижаться, но пока мы видим некоторую временную стабилизацию.



– А с чем связан уход от телевидения тех групп, в которых он наблюдается?



– Меняется способ получения информации, стиль общения. Например, люди все больше потребляют медийный контент, а он, естественно, чаще встречается в интернете, в соцсетях, чем по телевидению, которое в России достаточно старомодно.



– По-прежнему ли можно сказать, что есть "Россия интернета" и "Россия телевизора", и это как будто две разных страны?

Меняется способ получения информации, стиль общения

– Отчасти так и есть. Мы это видим по ответам на многие наши вопросы: мнение людей, которые получают информацию из телевидения, очень сильно отличается от мнения тех, кто получает ее из интернет-источников. Сейчас это проявляется даже активнее, чем раньше, ведь если телевидение было очень массовым еще в 2015-2017 годах, то потом его популярность все-таки снижалась. Многие люди уже вообще не рассматривают телевидение как источник информации, а раньше оно было основным источником: оно могло дополняться информацией из интернет-источников, но все равно было стержневым, образующим. Сейчас есть люди, которые в принципе не получают информацию из телевидения. И чем больше таких людей, тем сильнее будет расходиться восприятие каких-то событий разными группами.



– В вашем исследовании меня поразила низкая популярность Фейсбука – всего 9% говорят, что посещают эту сеть, в то время как "ВКонтакте" собирает 43%. Если когда-либо будет создан суверенный Рунет или в России ограничат доступ к каким-то мировым соцсетям, вызовет ли это серьезное возмущение пользователей?

– Я думаю, это вызовет возмущение, особенно среди молодых россиян, для которых интернет – окно в глобальную реальность, они очень много всего оттуда получают. Безусловно, среди этой группы возмущение будет сильным. Кроме того, на фоне каких-то событий типа нынешней пандемии, когда фактически просто нет других способов коммуникации, кроме удаленной, это может восприниматься очень болезненно. Но я затрудняюсь сказать, вызовет ли это какую-то волну недовольства, которая выплеснется на улицы. Скорее всего, нет.



– А почему в России так мало популярен Фейсбук?



– Это связано, прежде всего, с тем, что эта социальная сеть появилась в России несколько позже, чем стала популярна "ВКонтакте" или "Одноклассники". Здесь Фейсбуку пришлось конкурировать с сильными местными платформами, в отличие от других стран, где не было создано локальных альтернатив глобальной соцсети. Точно так же и Google все еще тяжело бороться с Яндексом, который занимает очень большую часть рынка, – объясняет социолог Левада-центра Степан Гончаров.



О роли социальных сетей в жизни современного человека размышляет писатель и публицист Денис Драгунский.

Впервые коммуникации стали по-настоящему многосторонними

– Пророчество Маклюэна сбылось с большим опозданием. Он говорил, что нынешний мир – это всемирная деревня (у него была книжка "Война и мир во всемирной деревне"), что телевизор превращает всю планету в большую завалинку. Но это какая-то односторонняя деревня с телевизором, а вот эта самая социальная сеть стала настоящей деревней, общиной, где мы все время общаемся. Смесь бригады, танцулек, вечеринки у околицы – такая традиционная деревенская структура, но с очень интересным отличием. Все-таки деревня была сильно сегментирована: помещики не принимали во всем этом участие, жители деревни за 100 верст – тоже. А соцсети сделали так, что люди разных социальных позиций, разного имущества, положения, разных верований, наций, рас и, главное, разных территорий тусуются вместе. Это совершенно новая социальная реальность. И в этом смысле это, конечно, революционная штука в истории коммуникации. Впервые коммуникации стали по-настоящему многосторонними.



– Вы имеете возможность всестороннего обсуждения чего угодно?



– Возможность обсуждения со всех сторон, очень быстро, по горизонталям и даже по вертикалям. Я могу послать письмо "наверх". Это не значит – президенту или министру, это значит – актеру, писателю, просто человеку, который в обществе более авторитетен и знаменит, чем я, у которого больше подписчиков. И он может меня услышать и ответить.

Но самое главное, что создают социальные сети… И это даже вызывает некоторую настороженность. Дело в том, что пошел очень сильный напор снизу. Та самая "улица безъязыкая", которая, по Маяковскому, хочет "кричать и разговаривать", получила эту возможность целиком и полностью. Пирамида культуры на глазах переворачивается. Даже в эпоху полного торжества санкюлотов, пролетариев или деревенской бедноты ими все равно управляли образованные люди, которые задавали стандарты. Деревенская беднота, если и сочиняла стихи и пела песни, то под руководством профессионалов. В советское время, для того чтобы человеку "снизу" обратиться к своим соотечественникам, нужно было пройти огромное количество фильтров. Написал рабочий человек письмо в газету, там его прочитали в отделе писем и в 90% случаев выбросили или в ответ прислали, как тогда говорилось, "отписку". В каких-то случаях письмо пересылали в райком партии с просьбой разобраться. И только одно из тысяч писем, уже отфильтрованное и причесанное литературными сотрудниками, появлялось в газете: "письмо рабочего Сидорова". Это было событие! Точно так же обстояло дело не только в СССР, но и во всем мире: просто так, за здорово живешь, опубликовать свое письмо в "Нью-Йорк Таймс" или "Фигаро" было ой как трудно.



А сейчас просто засилье этих писем "рабочего Сидорова", а, главное, даже не "рабочего Сидорова" (я очень уважаю рабочий класс и трудовое крестьянство), а писем какого-нибудь бездельника Дюси Пипкина. Вот взять ответы на известный манифест Константина Богомолова. Мне лично этот документ тоже не очень нравится. Но, как к нему ни относись, в любом случае это Богомолов, режиссер европейской популярности, на его спектакли ломятся. А ему пишут: "А ты чё, вообще, бумер?!" И так отвечает человек, у которого 30 подписчиков в "Инстаграме". Это только один пример. У меня самого хотя уже очень хорошая, вежливая аудитория, отфильтрованная в течение десятилетий общения, но все равно нет-нет да и прорвется какой-нибудь человек, который крикнет: "Ну, что вы нам тут чушь всякую рассказываете?!"



– Вы же публикуете на Фейсбуке свои тексты, рассказы, и, как я понимаю, тоже сталкивались с такой обратной связью, которая вас совсем не устраивала.



– Она меня устраивает в психологическом смысле, хотя, конечно, не устраивает в смысле содержательном и эмоциональном, ведь мы все любим, когда нас если не ласкают, то как минимум уважают. Но, с другой стороны, получая эту обратную связь, я вижу, какие бывают люди. Например, 90% наших читателей с высшим образованием не могут уловить и связать две мысли в одной статье, а тем более сделать из них самостоятельный вывод ("Одна статья, одна мысль", – как учил меня давным-давно мой старший друг-журналист). Или их так плохо в школе учили, или в детстве нянька щами обварила – я не знаю, но они не могут! Я пишу в ФБ заметку о том, что в советской литературе и особенно в кино, по указаниям сверху, должны были быть некие обязательные положительные персонажи: парторг, инженер-новатор, отчаянный комсомолец, женщина-ударница, мудрый пожилой рабочий-коммунист, симпатичный грузин (чтоб была отражена "дружба народов") и т.п. А в современных американских фильмах тоже непременно нужны люди разных рас и гендеров. Казалось бы, ясно, о чем речь: о навязывании идеологии средствами искусства. Но 90% комментариев будут либо про одно, либо про другое: либо про старое советское кино, либо про Голливуд. Подавляющее большинство людей не воспринимают эзопова языка, намека, а понимают все абсолютно прямо, как говорят в народе, тупо. Однако при этом социальные сети важны для меня тем, что, благодаря им, я начинаю понимать, как устроена аудитория: для писателя это очень полезно.



– Безграмотные люди, комментирующие посты высоколобых интеллектуалов – это ведь тоже новая реальность, и это имеет отношение к тому, о чем вы говорили раньше, – к объединяющей роли соцсетей. В этом виртуальном мире мы теперь все вместе.

Безграмотные люди, комментирующие посты высоколобых интеллектуалов – это тоже новая реальность

– Это полная смена культурной парадигмы, разрушение одних и создание других, новых культурных иерархий. Раньше в индустриальном обществе были важны успех и знания, причем знание было предпосылкой успеха: наследственные богатства не так ценились, как богатства self made человека. Ценилась образованность: человек много знает и именно поэтому многого добился. И раз он много знает, то он задает нормы языка, образцы культурных ценностей. Как ни люби простой народ какого-нибудь Эдуарда Асадова, тот же народ всегда прекрасно понимал, что Асадов – это Асадов, а Пушкин – это Пушкин, и он где-то там, высоко (во всяком случае, никто не спорил с этим, не говорил, что Пушкин устарел). А сейчас мне все время пишут: "А ты докажи! Докажи, что Анна Ахматова лучше, чем Ах Астахова! Ведь многие люди платят по пять тысяч рублей за билет, чтобы послушать ее выступления!" Девальвируются не только культурные ценности – оно бы и полбеды. Обесценивается сама идея знаний, идея образования, идея карьеры, наконец. В противовес обязательно укажут на какую-нибудь фэшн-блогерку из 8-го класса, которая на той неделе купила смартфон и сразу заработала 100 миллионов.



Если говорить совсем уже грубо, все хорошее всегда имеет оборотную сторону, и социальные сети – не исключение. Любая социальная революция (и Французская, и Октябрьская, и революция 1991 года, и революция социальных сетей) приводит к временному обыдлению (то есть к хамоватому упрощению) культуры, и только потом культура начинает постепенно выравниваться, входить в свои рамки. Так что в социальных сетях пока действует своего рода диктатура "комбеда" (комитета бедноты). Этих людей много, они агрессивны, истово уверены в своей правоте и активно проталкивают свои ценности. А кроме того, существуют влиятельные люди на самом верху социальной иерархии, которые вполне сознательно делают ставку на "комбед" и в культуре, и, может быть, даже в политике.