Фейсбук должен быть разрушен? Эфир в 18:05

В последние годы Facebook все чаще обвиняют в том, что он стал монополистом на рынке социальных сетей, охватив почти 2,5 миллиарда человек, поглощая другие сети и мессенджеры, следя за своими пользователями и продавая их данные, и в итоге, как всякая монополия, ограничивающий свободу. Один из основателей соцсети, Крис Хьюз, ставший диссидентом, в открытом письме Марку Цукербергу призывает американских регуляторов раздробить Facebook, выделив из нее Instagram и WhatsApp. Справедливы ли эти упреки? Каково будущее Facebook, и наступает ли эра его заката?

В гостях у Радио Свобода - Иван Засурский, президент Ассоциации интернет-издателей, и Антон Меркуров, интернет-эксперт. Эфир в 18:05.