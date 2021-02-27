Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Грани времени

В поисках заказчика. Шесть лет без Бориса Немцова. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Борис Немцов

Народный мемориал у стен Кремля – поле боя между противниками и сторонниками убитого политика. Власти запретили марш памяти Бориса Немцова. Алексей Навальный лишен статуса "узника совести" и отправлен по этапу. Успокоится ли Владимир Путин? Битва за Лубянку: Александр Невский против Феликса Дзержинского. Кремль и мэрия Москвы ставят на "антизападного" нижегородского князя?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с общественным деятелем и главным редактором журнала "Новое литературное обозрение" Ириной Прохоровой и историком Никитой Петровым.

Видеоверсия программы

Подписывайтесь на телеграм-канал https://t.me/Shakirov_itogi

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG