Народный мемориал у стен Кремля – поле боя между противниками и сторонниками убитого политика. Власти запретили марш памяти Бориса Немцова. Алексей Навальный лишен статуса "узника совести" и отправлен по этапу. Успокоится ли Владимир Путин? Битва за Лубянку: Александр Невский против Феликса Дзержинского. Кремль и мэрия Москвы ставят на "антизападного" нижегородского князя?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с общественным деятелем и главным редактором журнала "Новое литературное обозрение" Ириной Прохоровой и историком Никитой Петровым.

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