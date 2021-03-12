Лицом к событию. Путин будет мстить вечно

О некоторых особенностях президента РФ, которые никогда не позволят построить в стране реальную многопартийную систему - аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников, правозащитник Григорий Михнов-Войтенко и исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.
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