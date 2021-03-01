Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Минприроды отказалось от части реформы экологического ущерба

Минприроды отказалось от самой нашумевшей части экологического законопроекта, пишет РБК. В документе теперь нет ни ограничения на выплату дивидендов, ни приоритета экологических платежей перед любыми другими при банкротстве.

Вариант от 19 февраля включал два главных нововведения:

  • ограничения выплаты дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам, паевых доходов и распределения прибыли между учредителями "в случае невыполнения обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды";
  • приоритет выплат на устранение экологического вреда над любыми другими, в том числе требованиями кредиторов по текущим платежам и даже выплатами выходных пособий сотрудникам при банкротстве.

Эти предложения резко обеспокоили бизнес в лице крупных промышленных предприятий и РСПП:

  • "экологическое" ограничение дивидендов будет воспринято как посягательство на акционерный доход, что только снизит инвестиционную привлекательность российских активов;
  • запрет на дивиденды до полной компенсации экологического вреда нарушает право природопользователя оспорить требование о возмещении вреда окружающей среде;
  • нововведения усложнят куплю-продажу промышленных активов;
  • условие о приоритете выплат на экологические мероприятия отодвигает даже удовлетворение требований об оплате труда работников и о выплате выходных пособий.

Законопроект был разработан по поручению профильного вице-премьера Виктории Абрамченко. Правительство намерено закрыть лазейки, которые сейчас позволяют бросать предприятия без ликвидации экологического вреда и вывода из эксплуатации. Абрамченко отмечала, что по поручению президента разрабатываются различные механизмы для предупреждения появления таких заброшенных объектов, как Байкальский ЦБК или завод "Усольехимпром" в Иркутской области.

  • На "Усольехимпроме" в 2018 году был введен режим чрезвычайной ситуации (территория завода загрязнена химически опасными веществами), а ответственных найти не удалось, поэтому ликвидация ущерба экологии проводится на бюджетные средства.
  • Байкальский ЦБК, до 2010 года подконтрольный Олегу Дерипаске, сбрасывал в озеро Байкал от 27 млн до 49 млн тонн сточных вод в год. Хотя комбинат был закрыт еще в 2013 году, проблема с накопленными на площадке отходами до сих пор не решена. Новым исполнителем работ по ликвидации вреда назначена структура "Росатома", а их предположительная стоимость — около 6 млрд рублей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG