Минприроды отказалось от части реформы экологического ущерба

Минприроды отказалось от самой нашумевшей части экологического законопроекта, пишет РБК. В документе теперь нет ни ограничения на выплату дивидендов, ни приоритета экологических платежей перед любыми другими при банкротстве.

Вариант от 19 февраля включал два главных нововведения:

ограничения выплаты дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам, паевых доходов и распределения прибыли между учредителями "в случае невыполнения обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды";

приоритет выплат на устранение экологического вреда над любыми другими, в том числе требованиями кредиторов по текущим платежам и даже выплатами выходных пособий сотрудникам при банкротстве.

Эти предложения резко обеспокоили бизнес в лице крупных промышленных предприятий и РСПП:

"экологическое" ограничение дивидендов будет воспринято как посягательство на акционерный доход, что только снизит инвестиционную привлекательность российских активов;

запрет на дивиденды до полной компенсации экологического вреда нарушает право природопользователя оспорить требование о возмещении вреда окружающей среде;

нововведения усложнят куплю-продажу промышленных активов;

условие о приоритете выплат на экологические мероприятия отодвигает даже удовлетворение требований об оплате труда работников и о выплате выходных пособий.

Законопроект был разработан по поручению профильного вице-премьера Виктории Абрамченко. Правительство намерено закрыть лазейки, которые сейчас позволяют бросать предприятия без ликвидации экологического вреда и вывода из эксплуатации. Абрамченко отмечала, что по поручению президента разрабатываются различные механизмы для предупреждения появления таких заброшенных объектов, как Байкальский ЦБК или завод "Усольехимпром" в Иркутской области.