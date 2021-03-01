Минприроды отказалось от части реформы экологического ущерба

Минприроды отказалось от самой нашумевшей части экологического законопроекта, пишет РБК. В документе теперь нет ни ограничения на выплату дивидендов, ни приоритета экологических платежей перед любыми другими при банкротстве.
Вариант от 19 февраля включал два главных нововведения:
- ограничения выплаты дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам, паевых доходов и распределения прибыли между учредителями "в случае невыполнения обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды";
- приоритет выплат на устранение экологического вреда над любыми другими, в том числе требованиями кредиторов по текущим платежам и даже выплатами выходных пособий сотрудникам при банкротстве.
Эти предложения резко обеспокоили бизнес в лице крупных промышленных предприятий и РСПП:
- "экологическое" ограничение дивидендов будет воспринято как посягательство на акционерный доход, что только снизит инвестиционную привлекательность российских активов;
- запрет на дивиденды до полной компенсации экологического вреда нарушает право природопользователя оспорить требование о возмещении вреда окружающей среде;
- нововведения усложнят куплю-продажу промышленных активов;
- условие о приоритете выплат на экологические мероприятия отодвигает даже удовлетворение требований об оплате труда работников и о выплате выходных пособий.
Законопроект был разработан по поручению профильного вице-премьера Виктории Абрамченко. Правительство намерено закрыть лазейки, которые сейчас позволяют бросать предприятия без ликвидации экологического вреда и вывода из эксплуатации. Абрамченко отмечала, что по поручению президента разрабатываются различные механизмы для предупреждения появления таких заброшенных объектов, как Байкальский ЦБК или завод "Усольехимпром" в Иркутской области.
- На "Усольехимпроме" в 2018 году был введен режим чрезвычайной ситуации (территория завода загрязнена химически опасными веществами), а ответственных найти не удалось, поэтому ликвидация ущерба экологии проводится на бюджетные средства.
- Байкальский ЦБК, до 2010 года подконтрольный Олегу Дерипаске, сбрасывал в озеро Байкал от 27 млн до 49 млн тонн сточных вод в год. Хотя комбинат был закрыт еще в 2013 году, проблема с накопленными на площадке отходами до сих пор не решена. Новым исполнителем работ по ликвидации вреда назначена структура "Росатома", а их предположительная стоимость — около 6 млрд рублей.
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