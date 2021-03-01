Пашинян рассказал о получении неверной информации об "Искандерах"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его слова о неэффективности российских ракетных комплексов "Искандер" были вызваны неправильной информацией, которую ему предоставили. К такому выводу политик пришёл после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство "Арменпресс" со ссылкой на пресс-секретаря премьера-министра Мане Геворкян.

Пашинян обсудил с Путиным своё заявление об "Искандерах" во время телефонного разговора, который состоялся 25 февраля. "В результате сравнения имеющихся фактов и сведений, премьер-министр Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено", – заявила Геворкян.

Пресс-секретарь подчеркнула, что слова Пашиняна "не имеют никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества". Геворкян заявила, что российское оружие – одно из лучших в мире, и Армения продолжит военное сотрудничество с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти удовлетворены информацией о выводах, которые сделал Пашинян после разговора с Путиным.