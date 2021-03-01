Пашинян рассказал о получении неверной информации об "Искандерах"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его слова о неэффективности российских ракетных комплексов "Искандер" были вызваны неправильной информацией, которую ему предоставили. К такому выводу политик пришёл после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство "Арменпресс" со ссылкой на пресс-секретаря премьера-министра Мане Геворкян.
Пашинян обсудил с Путиным своё заявление об "Искандерах" во время телефонного разговора, который состоялся 25 февраля. "В результате сравнения имеющихся фактов и сведений, премьер-министр Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено", – заявила Геворкян.
Пресс-секретарь подчеркнула, что слова Пашиняна "не имеют никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества". Геворкян заявила, что российское оружие – одно из лучших в мире, и Армения продолжит военное сотрудничество с Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти удовлетворены информацией о выводах, которые сделал Пашинян после разговора с Путиным.
- Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране. Он призвал своих сторонников выйти на улицы. Он также подписал документ об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. Это случилось после того, как руководство генштаба в четверг, 25 февраля, потребовало его отставки из-за увольнения первого заместителя начальника Генштаба Тиграна Хачатряна. Он лишился своей должности после критики в адрес Пашиняна. Президент Армен Саркисян, однако, пока не утвердил увольнение начальника Генштаба.
- Хачатрян раскритиковал Пашиняна за его заявление о российских ракетных комплексах "Искандер", показавших, как заявил премьер, свою неэффективность во время войны в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Минобороны России в четверг выразило недоумение в связи со словами премьера Армении, заявив, что его могли ввести в заблуждение. Российское министерство утверждает, что армянская армия вообще не использовала "Искандеры" во время конфликта.
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