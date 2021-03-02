СК Беларуси подготовил документы на экстрадицию Тихановской

Следственный комитет Беларуси сообщил во вторник, что передал в Генпрокуратуру страны документы на экстрадицию бывшего кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской.

"Тихановская в настоящее время объявлена в розыск", - говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что завершено расследование уголовного дела в отношении четырёх доверенных лиц экс-кандидата. Их обвиняют в подготовке к массовым беспорядкам и захвату правительственных зданий в Гомеле.

По данным ведомства, основных обвиняемых по делу задержали в период с 6 по 8 августа. Все они были заключены под стражу.

Как напоминает независимый портал Tut.By, в октябре прошлого года стало известно об объявлении Светланы Тихановской в розыск министерством внутренних дел России. В Москве пояснили, что российские силовые структуры никаких дел в отношении Тихановской не возбуждали, но включили в базу разыскиваемых лиц по инициативе другого государства. В МВД Беларуси позднее подтвердили, что Тихановская объявлена в международный розыск.

После президентских выборов 9 августа прошлого года Светлана Тихановская, опасаясь преследований, уехала в Литву. В недавнем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону она рассказала, что что находится там в статусе официального гостя. Как представитель оппозиции Тихановская продолжает встречаться с западными лидерами, чтобы заручиться их поддержкой в противостоянии с Александром Лукашенко.

С лета в Беларуси продолжаются массовые акции против официальных результатов президентских выборов, победителем которых в шестой раз ЦИК страны объявил Лукашенко. По данным правозащитников, к настоящему времени более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям, власти страны возбудили более 900 уголовных дел против своих оппонентов.

Участники протестов уверены, что выборы на самом деле выиграла кандидат от оппозиции. Многие лидеры протестного движения в Беларуси сейчас либо под стражей, либо были вынуждены, как Тихановская, покинуть страну.

ЕС и США не признали выборы в Беларуси законными и состоявшимися, в отличие от России. Брюссель и Вашингтон ввели против ряда белорусских чиновников санкции.