Суд продлил арест обвинённому в госизмене журналисту Ивану Сафронову

Лефортовский суд Москвы 2 марта продлил арест обвинённому в государственной измене бывшему журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивану Сафронову-младшему. 30-летний журналист будет находиться под арестом до 7 мая, передаёт РБК. При этом суть обвинений ему так и не сообщили.

Сафронов, незадолго до этого вышедший на работу в госкорпорацию Роскосмос, был задержан ФСБ в начале июля 2020 года. По версии следствия, в 2017 году, работая в "Коммерсанте", Сафронов передал чешской разведке секретные данные о российском военно-промышленном комплексе.

Сафронов вину не признаёт. Его адвокаты отмечают, что в деле нет конкретных фактов о вменённом журналисту преступлении. Его бывшие коллеги и близкие считают, что дело против него связано исключительно с его журналистской работой.

В феврале в интервью "Коммерсанту" Сафронов рассказал, что следствие до сих пор не рассказывает ему, что именно он, с точки зрения контрразведки, сообщил секретного иностранной стороне. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.