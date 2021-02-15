Сафронов рассказал о знакомстве с "вербовщиком" из Чехии

Бывший журналист изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости", советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов впервые после ареста дал интервью, в котором рассказал, что ему так и не объяснили, в чем его обвиняют. "За полгода никто из следственной группы не дал мне разъяснений по сути предъявленных обвинений, только какие-то общие фразы: в 2017 году ты передал что-то такое, чего передавать нельзя, но мы тебе это не покажем, потому что не хотим", — заявил Сафронов.

"С начала следствия были назначены несколько экспертиз, в том числе на предмет секретности сведений, содержащихся в отправленных мною письмах. Судя по той информации, которую следователь довел до суда во время последнего продления срока содержания под стражей, как минимум одна из этих экспертиз была готова в середине октября 2020 года, но, несмотря на все наши просьбы, меня с ней до сих пор не ознакомили. Когда ознакомят — понятия не имею. Все допросы велись исключительно по моим ходатайствам. По сути, я просто сижу в четырех стенах — и ничего не происходит", — отметил журналист.

Сафронов был задержан ФСБ в начале июля 2020 года, а затем арестован по обвинению в государственной измене. По версии следствия, в 2017 году, работая в "Коммерсанте", Сафронов передал чешской разведке секретные данные о российском военно-промышленном комплексе.

В декабре адвокат Иван Павлов рассказал, что следователь ФСБ Александр Чабан назвал Сафронову имя его предполагаемого вербовщика. Защитник, сославшись на подписку о неразглашении, не стал раскрывать это имя. Ранее источник ТАСС называл вербовщиком чешского журналиста Мартина Лариша. "Я связан подпиской о неразглашении, поэтому не могу назвать имя человека, который, по версии следствия, был вербовщиком Сафронова. Но могу сказать, что следствие назвало ожидаемую нами фигуру, о которой сообщалось раньше, после чего Сафронов дал исчерпывающие показания о взаимоотношениях с этим человеком",— отметил Павлов.

Сафронов в интервью подтвердил, что был знаком с Ларишем, но виделись они лишь изредка. "В 2017 году он уволился из газеты — надоело работать наемным сотрудником. Вместо этого он решил создать собственный интернет-проект — Информационное агентство анализа и профилактики безопасности. Идея была проста: организация рассылки среди подписчиков дайджеста СМИ и аналитических материалов на платной основе. Он попросил о помощи в раскрутке бизнес-идеи, и я согласился, поскольку от основной работы это меня никак не отвлекало. Я писал для него не более одного-двух материалов в месяц. Сами подготавливаемые мной материалы состояли из компиляции сведений из открытых источников. Я писал тексты как журналист, направлял их своему коллеге-журналисту. А теперь мне говорят, что обвинение не связано с журналистской деятельностью", — отметил Сафронов.

"ФСБ пять лет вела слежку за журналистом. А задержание и арест пришлось ровно на то время, когда я перешел на работу в "Роскосмос". Мне инкриминируют то, что я передал за рубеж данные, содержащие государственную тайну в июле 2017 года. Эти данные ФСБ получила летом 2018 года. Почему тогда не арестовали? По данным органов внешней разведки, среди которых в том числе и ФСБ, уже в сентябре 2019 года они называли моего знакомого из Чехии сотрудником спецслужб. И? Если я шпион, то чего сразу не взяли? А ответ простой. В 2017 году я трудился в "Коммерсанте", а в 2019-м — в "Ведомостях". Инкриминировать журналисту шпионаж не стали: разум, видимо, победил. А вот сотруднику "Роскосмоса" влепить ст. 275 УК уже никаких проблем не составило. Я же пишущий журналист, входил в "президентский пул", проходил регулярные проверки и как сотрудник "Роскосмос"» тоже — и никакого "шпионского" бэкграунда не обнаружилось", — подчеркнул Сафронов.