Власти Евросоюза ввели санкции против четырёх российских чиновников из-за задержания и дальнейшего преследования оппозиционного политика Алексея Навального. Он был задержан по прилёте в Москву в январе, а после отправлен в колонию.

Сообщение о санкциях опубликовано в официальном журнале ЕС. В тексте не указаны лица, против которых введены ограничения. По данным немецких изданий Bild и Focus, под санкции попали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСИН Александр Калашников и генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Им будет запрещён въезд в страны Евросоюза, а их активы на территории ЕС, если они существуют, будут заморожены. Ожидается, что в ближайшее время аналогичные санкции будут введены США.

Навальный был задержан по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по уголовному делу 2013 года на реальный по требованию ФСИН.

В ведомстве заявили, что оппозиционер нарушал условия условного наказания, он это отрицает. ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить политика до рассмотрения его дела в судах всех инстанций.