Мосгорсуд оставил в силе решение отправить Навального в колонию

Мосгорсуд в субботу оставил в силе решение Симоновского суда Москвы отправить в колонию общего режима оппозиционного политика Алексея Навального, заменив ему условный срок на реальный по уголовному делу 2014 года. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода.

При этом Мосгорсуд зачёл в срок отбывания наказания время, которое Навальный провёл под домашним арестом с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года, а также месяц в СИЗО "Матросская тишина". С учётом этого, оппозиционер будет находиться в колонии около 2 лет и 5 месяцев, а не 2 года и 8 месяцев, как следовало из решения Симоновского суда.

Навальный был приговорён в 2014 году по обвинению в мошенничестве к 3,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на пять лет (затем его продлили ещё на год). В феврале 2021 года суд заменил это наказание на реальное заключение по представлению Федеральной службы исполнения наказаний. Ведомство посчитало, что политик нарушает условия своего наказания и скрывался от него.

Защита Навального настаивает, что Навальный не скрывался, а проходил реабилитацию в Германии. А у инспекции ФСИН был адрес оппозиционера, по которому Симоновский суд направлял документы. Прокурор в ответ заявила, что политик пытался декларировать "право быть выше закона", так как, он должен был являться на регистрацию, когда ему скажут, а не когда ему удобно.

В последней речи в ходе заседания политик заявил, что не жалеет, что вернулся в Россию, что сила — в правде, а Россия "будет не только свободной, но и счастливой".

Навальный прокомментировал решение Мосгорсуда: "Полтора месяца скинули — уже нормально".