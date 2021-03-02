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Студентам НГУ запретили находиться в вузе в день приезда Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Петропавловск-Камчатский, август 2020 года 

Студентам и преподавателям Новосибирского государственного университета запретили находиться в корпусе №1 и корпусе ректората вуза в день визита в город премьер-министра России Михаила Мишустина, который намечен на 5 марта. Об этом сообщает издание "Тайга.инфо".

В приказе ректора университета Михаила Федорука предписано "руководителям подразделений исключить нахождение подчиненных работников" в указанных местах. Официально это объясняется переводом учащихся на дистанционное обучение, но, как отмечает СМИ, уже на следующий день студенты вернутся в вуз.

"Тайга.инфо" подчёркивает, что ректор Федорук - депутат новосибирского заксобрания. Формально он баллотировался как самовыдвиженец, но его публично поддерживал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, возглавляющий региональное отделение партии "Единая Россия".

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