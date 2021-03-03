В Санкт-Петербурге открыли памятник погибшим медикам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на день раньше запланированного срока открыл памятник Печальный Ангел, посвящённый медработникам, которые погибли во время пандемии коронавируса. Администрация города не пригласила инициаторов создания мемориала журналистку Галину Артеменко и программного директора фонда "Астарта" Ирину Маслову. Об этом они сообщили Север.Реалии.
Маслова и Артеменко вместе с администрацией Петроградского района, где установлен монумент, планировали провести официальное открытие 4 марта. Днем 3 марта на сайте администрации города появился пресс-релиз о том, что мероприятие уже состоялось. В открытии участвовала Мария Касьяненко вдова художника Романа Шустрова, скульптуру которого установили в знак памяти о погибших медиках. Она рассказала, что чиновники из администрации пригласили "просто поговорить" с Бегловым, чтобы обсудить открытие Печального Ангела. Но в итоге Касьяненко попала на открытие скульптуры.
Артеменко рассказала, что открытие памятника погибшим медикам, состоится 4 марта несмотря на выступление Беглова. Пресс-служба администрации Петербурга оказалась недоступна для комментария.
Руководитель администрации губернатора Инна Карпушина заявила в комментарии с ЗАКС.ру, что церемония открытия памятника была организована администрацией Петроградского района, а Беглов был на ней лишь гостем. Добавив, что на мероприятие 4 марта градоначальник, по ее информации, приглашения не получал.
- Ирина Маслова и Галина Артеменко - создательницы стихийной стены памятник медработникам, погибшим во время эпидемии коронавируса. Стену открыли весной 2020 года на Малой Садовой улице, когда в Петербурге от коронавируса стали умирать медики, работающие в больницах. В ноябре стену памяти разобрали: фотографии медиков передали на хранение в Государственный музей политической истории. Маслова и Артеменко добились, что рядом с Первым медицинским университетом появилась скульптура Печального Ангела художника Романа Шустрова. Деньги на памятник пожертвовали местные бизнесмены, которые попросили не называть своих имен публично.
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