Экс-глава МИД Австрии, у которой Путин был на свадьбе, выдвинута в "Роснефть"

Правительство России внесло в список кандидатов для избрания в Совет директоров "Роснефти" экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она известна, в частности, тем, что в 2018 году гостем на её свадьбе был российский президент Владимир Путин.

Имя Кнайсль указано в распоряжении правительства на официальном интернет-портале правовой информации. Она выдвинута в качестве независимого члена. В том же статусе в совет директоров нефтяной компании выдвинут бывший германский канцлер Герхард Шрёдер.

В настоящее время Шрёдер – действующий председатель совета директоров "Роснефти". Он также на протяжении уже долго времени возглавляет комитет акционеров компании Nord Stream 2 AG, которая управляет строительством газопровода из России в ФРГ по дну Балтийского моря.

Карин Кнайсль возглавляла внешнеполитическое ведомство Австрии в 2017–2019 годах. В 2018-м Владимир Путин приехал к ней на свадьбу по личному приглашению. В СМИ разошлись фотографии, на которых Путин танцует с невестой вальс. Российский президент заявлял, что визит носил частный характер.