Журналист Илья Азар арестован на 15 суток. Ему также назначили штраф

Журналист "Новой газеты" Илья Азар арестован на 15 суток.

Тверской суд Москвы в среду признал Азара виновным в повторном нарушении установленного порядка организации митинга и назначил ему административный арест.

Ранее 3 марта тот же суд по первому протоколу в отношении журналиста назначил ему штраф в 150 тысяч рублей. Дело касается постов в социальных сетях о пикетах в Москве 12 марта против поправок к Конституции. Как отмечает "Новая газета", суд отказал во всех ходатайствах, в том числе об участии прокурора, о назначении лингвистической экспертизы и о признании доказательств недопустимыми.

Оба решения суда будут обжалованы как незаконные и необоснованные, сообщил "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьёв, представляющий интересы Азара.

Как ранее пояснил адвокат, два административных протокола о "повторном нарушении порядка организации или проведения митинга" на журналиста были составлены из-за постов о пикетах 12 марта, а также акции 13 июля у СИЗО "Лефортово" против преследования журналиста Ивана Сафронова.