Правительство обсуждает налог для зарубежных IT-компаний

Введение нового налога для глобальных компаний обсуждалось на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером правительства России Дмитрием Чернышенко. Власти хотят взимать дополнительную плату с тех, кто пользуется данными россиян для формирования рекламной политики, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Собранные средства планируют направить на поддержку российской IT-отрасли — расширять для неё льготы за счет бюджетных средств больше невозможно.

Новый налог может войти во второй пакет мер поддержки российской IT-отрасли. Власти хотят взимать дополнительную плату с компаний, которые пользуются данными россиян и формируют рекламную политику на территории России. Например, анализируют поведение пользователя в сети для запуска контекстной рекламы.

Минцифры не против использования данных россиян в коммерческих целях — но только обезличенных. Ведомство подготовило соответствующие поправки. Они разрешают при соблюдении нескольких требований использовать обезличенные персональные данные россиян, "в том числе для предпринимательской деятельности". Представитель Минцифры подтвердил РБК, что такая инициатива обсуждается, заметив, что бизнес при ее принятии сможет свободно обрабатывать обезличенные данные.

В конце января АНО "Информационная культура" сообщало, что около 90 процентов российских государственных мобильных приложений передают данные о российских пользователях американским компаниям. Google, Facebook, Microsoft могут использовать эти данные для аналитики пользователей и таргетированной рекламы.

Решение — вводить или не вводить новый налог — планируется принять до середины текущего года.