8 Марта здорового человека. Эфир в 18:05

В череде гендерных праздников 8 марта – самый противоречивый. Задуманный как праздник солидарности и освобождения женщин, он превратился в России в «день любви, красоты и весны», в фестиваль сексизма и гендерных стереотипов. Как правильно отмечать его в XXI веке с точки зрения толерантности, феминизма и гендерного равенства?

Гости программы: Амина Назаралиева, врач-психотерапевт, и Владислав Земенков, культуролог, преподаватель Свободного университета. Эфир в 18:05.

