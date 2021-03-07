Доносы "Без цензуры". Андрей Новашов - о шпионах и врагах

– Слушайте, Новашов, на кого вы работаете?

– На ЦРУ!

Диалог этот состоялся в начале нулевых в муниципальном СМИ, где я тогда работал. Редакторша – бывшая горкомовская служащая – заподозрила меня в нелояльности к местным властям и задала вопрос из сталинских 30-х. Мне ничего не оставалось, как рассмеяться, и на нелепый вопрос дать такой же дурацкий ответ.

Но тогда всё-таки казалось, что времена всеобщей подозрительности и боязни всего "не нашего" давно в прошлом. И четверти века не прошло, но время словно повернуло вспять. Сейчас уже не смешно. "В Кузбассе орудуют иностранные агенты", – сообщает кемеровский сайт "Без цензуры". Это про меня. Как и много лет назад, повеяло паранойей 30-х. Не выводится этот запах почему-то. Новость появилась после того, как съездил в Кемерово на суд, где продлевали срок нахождения в СИЗО администратору ютьюб-канала "Не будь интертным" Максиму Лаврентьеву. "Андрей Новашов – самый что ни на есть агент США. Не удивительно тогда, что он пришел на суд к Лаврентьеву. Деньги, как говорится, не пахнут. В Кузбассе Новашов отрабатывает зарплату америкосов – копает под власть. Судите сами: главный неинертный, чтобы спасти свою шкуру, выставил себя жертвой режима. Новашову это на руку. Теперь его задача: выдать на-гора несколько статеек о том, как честному и неподкупному Максимке сломали жизнь за правду".

Меня, простого фрилансера, "Без цензуры" повысил: "Этот человек является собкором Радио Свободы" (орфографию сохраняю). В качестве доказательства опубликован скриншот документа – просьба редакции аккредитовать меня для присутствия на судебном заседании и разрешить фотосъёмку. Скриншот без "шапки", в которой указан получатель, председатель Центрального районного суда Кемерова. Неискушённые читатели могут подумать, что разрешение редакция спрашивает у какой-нибудь сторонней организации. У ЦРУ, например. Надо сказать, что процесс над блогером Лаврентьевым окончательно засекретили. Не только соответчиков и свидетелей, но даже адвоката, которая защищает Максима, обязали не разглашать информацию. Мне пришлось ехать за 200 километров, чтобы узнать о новом обвинении и написать новость. Зато у "Без цензуры" беспрепятственный доступ к документам, поступившим в распоряжение суда. Целевая аудитория этого сайта, наверное, думает, что добывался этот "артефакт" ценой неимоверных усилий, возможно, даже с риском для жизни.

Нельзя же меня чуть ли не шпионом объявлять и у меня же воровать фотографии!

Сайт явно аффилирован с силовыми структурами Кузбасса. На "Без цензуры" новости об обысках у кузбасских оппозиционеров иногда появляются раньше, чем об этом узнают их друзья и близкие. Впрочем, точнее сказать – пасквили и доносы. Например, упомянутая новость про меня завершается на патетической ноте: Новашов якобы нарушает действующее законодательство, работая без аккредитации МИД. "Не пора ли в этой ситуации разобраться правоохранителям?" Вообще-то по действующему законодательству аккредитация МИД мне не требуется. Но правоохранители, к которым обращается автор (или авторы), подходят к вопросу творчески, как "Без цензуры" к написанию текстов. Кемеровского журналиста Романа Янченко, сотрудничающего с "Белсат ТВ", уже дважды привлекали к административной ответственности, требуя получения такой аккредитации, которую МИД ни ему, ни мне просто не может выдать, так как мы являемся гражданами России. Роман, когда его привлекли впервые, объяснял: "Они требуют от меня документ, которого просто не бывает. С тем же успехом могли бы потребовать получить "Паспорт жителя планета Земля".

Сайт "Без цензуры" публикует не просто доносы, а анонимки – тексты не подписаны. Нет информации об учредителе. Про авторские права, похоже, тут не слышали. Не научились ещё фотографировать, пока умеют только скриншоты делать. Как минимум два снимка, выполненные мною для сайта Сибирь.Реалии, использованы в публикациях сайта "Без цензуры". Конечно, ни у меня, ни у редакции согласия не спросили. Разумеется, источник, откуда взяты снимки, не указали. Вообще-то в блогосфере это обычное дело. Но нельзя же меня чуть ли не шпионом объявлять и у меня же воровать фотографии!

Анонимность наводит на размышления о судебном иске, который кузбасские фсиновцы предъявили мне и к кемеровским правозащитникам после публикации о пытках в сибирских колониях. Получив на руки "Уточнение исковых требований", прочитал: "В ходе подготовительного судебного заседания было установлено, что автором данной статьи является Новашов Андрей Валерьевич (в суде он это подтвердил)". Текст изначально был опубликован под моей фамилией. Но, наверное, и ФСИНовцы, и авторы "Без цензуры" просто не верят, что так бывает. Поэтому устанавливают.

Выше приводил цитату, в которой моё присутствие на суде по делу Лаврентьева объяснялось тем, что я "самый что ни на есть агент США". На этом суде в качестве зрителя был и сотрудник Центра "Э". Значит, и он тоже? Почему "Без цензуры" до сих пор не разоблачил этого двурушника? Ещё раз подчеркну: "Без цензуры" – это не таблоид в классическом виде. Далеко не все скандалы попадают в их поле зрения. Громкие преступления кузбасских силовиков и чиновников сайт игнорирует.

Физических лиц, которым навесили ярлык "иноагентов", в России пока немного. Так что сайт в лучшем случае поторопился, приписав меня к таковым. Для одного издания мне довелось интервьюировать "настоящего" иноагента. Точнее, иноагентку – художницу-акционистку Дарью Апахончич, филолога по образованию. "Всё, что сейчас связано с государством, – это обман, переименование. На белое они говорят, что это чёрное, потому что им так удобнее. Государственное насилие обычно так и начинается – с того, чтобы называть вещи не своими именами", – объясняла Дарья.

Сайт, который, по сути, борется с инакомыслием, со свободой слова, называется "Без цензуры". Долго верил, что у здравомыслящего человека существует иммунитет против информации, размещённой на подобных ресурсах. Но всё чаще убеждаюсь, что это не так. Знакомые – образованные, незлобные и неглупые – говорят: "Вот Навальный делает свои расследования, а потом же по телевизору всё опровергают!" Не то чтобы верят телевизору, но они сбиты с толку и вообще перестали доверять СМИ. В этом заслуга не только влиятельных пропагандистов, но и таких мелких пабликов, как "Без цензуры". Несколько раз люди, про которых хотел написать и которые соглашались общаться, в последний момент меняли своё решение. Объясняли, что вышла оскорбившая их публикация в каком-нибудь провластном или помоечном СМИ, и они боятся, что и я такой же. Не знаю, с чем связана эта интеллектуальная аномалия. Директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова рассказывала, что в Великобритании, где она повышала квалификацию в конце 1990-х годов, медиаграмотность была обязательным школьным предметом. Подростков учили отличать качественную прессу от таблоидов. По словам Араповой, российское государство сегодня не заинтересовано в медиаграмотности граждан.

Ещё одна цитата из публикации "Без цензуры": "Новашов собирает компромат о стране". До сих пор ломаю голову, как это понять. До "лесов, полей и рек" этот Новашов, что ли, докапывается? Наверное, речь о том, что, в понимании "Без цензуры" независимая журналистика – как вредительство. Ищущий истину, не принимающий что-либо на веру – враг и шпион. Пытался посмотреть на свои публикации глазами шпиономана. И всё равно не смог понять, как эти публикации могут использовать американцы (меня же "Без цензуры" в американские агенты записал). Не все американцы, а какие-нибудь особо злобные. Живу в Сибири, пишу для сибиряков. Никакой пропаганды американских ценностей (что бы это ни значило) в своих текстах не вижу.

Года полтора назад к соседям по подъезду стали приходить силовики и про меня спрашивать. Некоторых прямым текстом просили рассказать что-нибудь плохое. Соседи мне, конечно, об этом рассказали. Уверен, на это визитёры и рассчитывали. Как ни храбрись, а давит на психику. Как и нелепые, неправдоподобные публикации "Без цензуры". Со мной этот сайт обошёлся относительно мягко. Пока, во всяком случае. Героев других публикаций обвиняют во всех смертных грехах – аморальности, алкоголизме и даже в дьяволопоклонничестве. Приписывают им психиатрические диагнозы. Анонимные авторы не стесняются фантазировать.

Опровергая ложь, можно невольно способствовать ее распространению. Поэтому не даю ссылок. И поэтому вынужден так много говорить о себе, иначе рассуждения будут беспредметными. Назову только двух кузбассовцев, которых оскорбил сайт "Без цензуры", – кемеровский политический активист Станислав Калиниченко и киселёвская журналистка и экозащитница Наталья Зубкова. Ссылки на публикации сайта "Без цензуры" о Зубковой неизвестные отправляли её сыну, который служит в армии. Наталья и Станислав пытались судиться с " Без цензуры". Бесполезно. Суды наказывают тех, о ком "Без цензуры" пишет. Не наоборот.

Андрей Новашов – кемеровский журналист, текст написан для сайта Сибирь.Реалии

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