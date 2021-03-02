"Спасибо, что живой". Ликвидация движения "За права человека"

Российский правозащитник Лев Пономарев объявил об окончательной ликвидации общественной организации "За права человека" из-за ужесточения законодательства об иностранных агентах. В ноябре 2019 года Верховный суд России ликвидировал общероссийское движение "За права человека", с тех пор правозащитная организация существовала без юридического лица. В конце 2020 года был принят закон, позволяющий признавать иноагентами физических лиц. Первыми в этот реестр попали пятеро человек, в том числе Лев Пономарев.



Правозащитник напомнил, что по новым законам незарегистрированные организации, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование, должны зарегистрироваться как "иноагенты" и отчитываться перед властями. По его словам, эксперты организации, которых более тысячи по всей стране, вряд ли сумеют соблюдать новые правила, и их будут постоянно штрафовать. Поэтому принято решение о ликвидации организации.

В конце 2020 года был принят закон, позволяющий признавать иноагентами физических лиц. Первыми в этот реестр попали пятеро человек, в том числе Лев Пономарев. При этом две основные организации, которыми руководит Пономарев и которые ранее были зарегистрированы в качестве "иностранных агентов", "Горячая линия" и "В защиту прав заключенных", продолжат свою работу.

Об этом Лев Пономарев рассказал радио Свобода:

Два года мы работали без регистрации, но контора, как говорится, пишет

– Внесу некую ясность. "За права человека" – это общероссийская организация, которая сначала 20 лет существовала в виде движения "За права человека". В 2018 году по обращению Министерства юстиции она была ликвидирована Верховным Судом РФ. После этого мы приняли решение работать с тем же названием, с тем же брендом "За права человека", но в виде незарегистрированной организации. Два года мы работали. Но контора, как говорится, пишет. Власти приняли решение заставить регистрировать в качестве иностранных агентов организации, которые, по их мнению, занимаются политической деятельностью и финансируются из-за рубежа. То есть организации, которые не зарегистрированы, должны быть зарегистрированы как "иностранные агенты". Само по себе это оксюморон, но так написано в законе.

–​ В чем сложность выполнения требований этого закона для ваших сотрудников в регионах?

На мне лежит большая ответственность за эту тысячу человек

– Дело в том, что у меня еще есть две организации, которыми я руковожу: это "Горячая линия" и "Фонд защиты прав заключенных". Они давно признаны "инагентами", но более-менее существуют, отчитываются за получаемые деньги и за все остальное, более-менее стабильно существуют. А вот "За права человека" – это общероссийская организация. У нас по всей стране работает более тысячи человек. По этому новому закону, каждый человек из этой тысячи, если где-то что-то написал и не отметил, что он принадлежит к организации-иностранному агенту, будет штрафоваться как минимум на 5 тысяч рублей. И я понял, что на мне лежит большая ответственность за эту тысячу человек. Проблема заключается в том, что эксперты передо мной не отчитываются. И они вряд ли сумеют вписаться в новые правила, потому что это обычные люди. Их просто будут штрафовать по всей стране. Каждому из тысячи сотрудников довольно сложно объяснить, что если ты написал на Фейсбуке "я возмущен тем-то и тем-то", но не написал, что ты участник Национальной общественной организации "За права человека", которая признана иностранным агентом, ты тут же получаешь штраф 5 тысяч. Поэтому я на всякий случай принял это решение. Оно пока временное, оно принято мною и правлением, надо провести онлайн-съезд. Мы ликвидируем Национальную общественную организацию "За права человека". Но мы не ликвидируем ни "Фонд защиты прав заключенных", ни "Горячую линию", и бренд "За права человека" я постараюсь в какой-то форме сохранить. Что бы ни говорили наши оппоненты, бренд "За права человека" и вообще сам статус правозащитника очень востребован в регионах, особенно когда людей там преследуют в массовом порядке. Это неправда, что правозащитники – это какие-то отверженные и ненужные люди, это полная ложь. А преследуют сейчас довольно много людей, потому что по всей стране довольно много несправедливости.

–​ В каком качестве вы продолжите правозащитную деятельность?

Власть и чекисты впились в меня как клещи. Спасибо, что еще живой

– Я пока руководитель этих двух организаций – "Горячей линии" и "Фонда защиты прав заключенных". По крайней мере, персонально я точно продолжу свою работу. Власть и чекисты постарались, конечно, они в меня впились как клещи. Спасибо, что пока живой, скажем так. Черт его знает, может, и хлопнут меня, как пытались убить Алексея Навального. Потому что ситуация в стране очень плохая, чекисты пошли в прямую атаку против граждан, против гражданского общества. Каждый день происходит фашизация страны. И если люди не консолидируются против реального фашизма, то ситуация может кончиться совсем плохо.

–​ Вы уже не раз говорили, что связываете давление на вашу организацию с вашей работой. Вы активно защищаете молодых людей-фигурантов дела "Сети", "Нового величия", Свидетелей Иеговы, говорите о том, что все эти дела сфабрикованы ФСБ, а это их месть. Чего вы ждете от государства в 2021 году с учетом всей общественно-политической ситуации, которая складывается?

Мы уже видим, что они не очень боятся: это показали события вокруг Навального и акции в его поддержку

– Я бы, конечно, хотел ждать не от государства, а от граждан. Хотел бы, чтобы люди наконец поняли эту опасность и объединились, чтобы найти выход из нынешнего положения. Вообще, видно, что власть идет напролом и может стимулировать силовой выход из ситуации. Рано или поздно, молодежь все равно возмутится, и таких будет все больше. Мы уже видим, что они не очень боятся: события вокруг Навального и прошедшие акции в его поддержку показали, какие они свободолюбивые, и будущее все равно принадлежит им. Так что может дойти до выхода еще большого количества людей, а испугавшись, власти могут начать стрелять. Чтобы этого не произошло, конечно, нужно прежде всего сосредоточиться на выборах, которые пройдут в России в сентябре этого года. Надо пытаться менять ситуацию в парламенте России, надо идти на выборы в регионах. Может быть, потихоньку тогда ситуация будет улучшаться. В конце концов, во власти тоже есть разные люди. Более того, не побоюсь сказать, что и в силовых структурах есть разные люди. Может быть, удастся каким-то образом образумить этих сумасшедших, которые штампуют совершенно чудовищные, нелепые законы. Ведь они хотят фактически каждого правозащитника объявить врагом России.

–​ Возможно ли в принципе исполнять закон об иностранных агентах в том виде, в котором он существует?

Соблюдать этот закон практически невозможно

– Я думаю, что это практически невозможно. Хотя они же всегда принимают законы как бы "резиновые" и выборочно обращают их против тех людей, которых хотят "дожать". Там "запас" большой, и трактуются эти законы довольно широко. Тем более, я толком их не изучил, мне некогда. Мы сосредоточены на защите людей, а не на своей собственной. Я недавно подал в суд за то, что меня одновременно признали и физическим лицом, и СМИ – иностранным агентом. Это же полный абсурд. Я в суд обратился и жду , когда будет рассмотрение этого судебного иска. Посмотрим, как они будут доказывать, что я являюсь СМИ, например.

–​ В последние годы на российское правосудие вообще нет никакой надежды

У нас есть возможность бороться, и делать это публиично

– Я согласен с вами, что суды плохие. Все плохое. Но, тем не менее, у нас все-таки еще не расстреливают, и не всех повально сажают. У нас пока есть возможность бороться, и делать это достаточно публично. Поэтому надо бороться. И я, скорее, здесь надеюсь не на власть, а на гражданское общество, – рассказал Радио Свобода правозащитник Лев Пономарев.



Движение "За права человека" под руководством Пономарева действовало в России с 1997 года. Его уставной целью было "становление правового государства и развитие гражданского общества в России". В 2014 году организация впервые была внесена в перечень иноагентов. Тогда Пономарев заявил, что движение не тратило иностранные деньги на политическую деятельность, и пообещал оспорить решение в суде. В 2015 году Минюст согласился исключить организацию из реестра.

В феврале 2019 года Минюст РФ принудительно внес движение "За права человека" в реестр НКО, выполняющих функции "иностранного агента". На протяжении года правозащитники подвергались многотысячным штрафам и атакам провокаторов из провластных группировок, были вынуждены месяцами работать без электричества. В ноябре того же года Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации "За права человека". После этого правозащитники учредили национальную общественную организацию "За права человека", без образования юридического лица.

С 1 марта 2021 года в России вступили в силу более строгие наказания для нарушителей закона об "иностранных агентах". За уклонение незарегистрированных общественных организаций, ведущих политическую деятельность при финансовом участии заграничных партнёров, возможны штрафы до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.