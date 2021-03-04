"Санкции вышли пшиком?" Рунет о новом санкционном списке

В США опубликовали новый санкционный список. В него вошли глава ФСИН Александр Калашников, глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, генеральный прокурор Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, два заместителя обороны и заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Кто-то клеймит санкции позором.

Леонид Слуцкий:

Что и требовалось доказать: «берлинский пациент» только повод. Защита «прав человека» здесь ни при чем. Цель – сдерживание развития российской науки и ОПК. Видимо, это - в том числе «достойная оценка» успехов России по борьбе с коронавирусом и принятых мер по повышению обороноспособности страны.

Российская Федерация является добросовестным участником мирового сообщества и выполняет все свои обязательства по Конвенции ООН о запрете химического оружия. Попытки обвинить нас в обратном - лживы, лицемерны и циничны. Тема химоружия не раз использовалась Вашингтоном для оправдания противоправного вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Но в случае с Россией, смею заверить, подобные шаги обречены на провал.

Уверен, мы ответим на все санкции соразмерно и адекватно.

Сергей Колясников:

Безусловно, санкции негативно влияют на экономику. Но и "дружба" с западными "партнерами" обычно приводит к тому, что никакой экономики не остается и в помине. Украина, живущая от одного транша МВФ до другого - не даст соврать.

Отдельная тема, люди, против которых введены персональные санкции:

- глава ФСБ Бортников;

- глава ФСИН Калашников;

- генпрокурор Краснов;

- замминистра обороны Попов;

- замминистра обороны Криворучко;

- 1-й замглавы администрации Кремля Кириенко;

- глава управления Кремля по внутренней политике Ярин.

Работаете на благо России? Даже не надейтесь на пощаду от собирательного Запада.

Борис Вишневский:

Заголовок в новостях: ЕС ввёл антироссийские санкции после отравления Навального. Почему же антироссийские? Санкции против путинских силовиков - очень даже пророссийские. Не путайте Отечество и начальство.

Александр Рыклин:

Отличная новость - Сергей Кириенко в санкционном списке Минфина США!

Ну что, Сергей Владиленович, не зря вас все-таки Немцов из Нижнего Новгорода вытащил... Видите, какой вы теперь важный сановник - под санкции попали... И компания у вас на загляденье! Что не имя - то легенда, лучшие люди путинизма...

Одна неприятность - отдыхать теперь только дома, на Волге-матушке... Ну, ничего, по грибы сходите, порыбачите на зорьке...

P.S. Только не забудьте написать, что вы гордитесь попаданием в санкционый список... Дескать, со второго класса лелеял такую мечту... Так все теперь делают... Ну, чтобы начальник не подумал, что вы расстроены...

Олег Дорман:

Изумительные места есть на Дальнем Востоке. Хвалят семейный отдых на Байкале. В сентябре прекрасно в Крыму. Можно поехать в Звенигород, там очень красиво.

Вера Афанасьева:

Все четко и ясно, нет никаких неопределенностей - названы те, кто занимался отравлением Навального, обвиняется именно Россия, назван метод отравления, нервно-паралитический военный газ, сделанный в России.

Но многие, напротив, считают западные санкции беззубыми.

Игорь Яковенко:

Озабоченность Европы и Америки конвертировалась в санкции. Теперь генпрокурор Игорь Краснов, глава СКР Александр Бастрыкин, начальник Росгвардии Виктор Золотов и глава ФСИН Александр Калашников не смогут позавтракать в Париже и держать счета в Европейских банках. Что, несомненно, обрушит их привычный образ жизни. Возможно, кто-то из тех европейских чиновников, которые так долго выверяли список, полагает, что они нанесли чувствительный удар по этой четверке путинских опричников. Маловероятно. Скорее, отбор велся именно по принципу: «не навреди». Чтобы не дай бог не задеть хоть какие-то чувствительные струны путинского режима, не дай бог обидеть кого-то из тех, с кем Европа зачем-то надеется вести «диалог». Неважно, о чем, главное чтоб диалог. Им очень важно продолжить крайне содержательный «диалог», например, с вице-спикером и по совместительству антисемитом Петром Толстым, который только что призвал Россию к выходу из Совета Европы и к созданию «собственного ЕСПЧ».

Конечно, лучше такая реакция, чем никакой. Неплохо, что санкции против Бастрыкина введены за «репрессии против российской оппозиции». Хорошо, что Краснову объяснили, что он «ответственен за серьезные нарушения прав человека… а также массовые и систематические репрессии». В биографии Золотова теперь есть пункт о его ответственности за подавление протестов и демонстраций насильственным путем. Калашников обвинен в том, что «ФСИН требовала явки Навального, пока тот был в коме, а затем по его приказу политик был задержан по прилете». Если крот истории станет рыть чуть быстрее, то эти четверо вполне смогут увидеть данные формулировки в обвинительном приговоре. Но пока им не о чем беспокоиться. Наоборот, каждый из них может носить эти санкции как награду и показывать пальцем, например, на главу МВД Колокольцева, мол, чего это он не попал под санкции – уж не предатель ли он?

Сергей Смирнов:

По поводу западных санкций.

Почему-то кажется, что их придумывают прямо в АП. Пару лет назад мне рассказывали, что в дагестанском селе собрались чиновники и такие: у нас есть разнарядка, нам нужно дело по коррупции. Надо придумать, кого бы подвести из нас под уголовку. Мы потом конечно все компенсируем, но кому-то надо собой пожертвовать. Потому что приказ, чтобы реальные следователи не приехали и не занялись. Думаю это байка, конечно.

Но кажется новые санкции они примерно такие же. Санкции обещали, все ждут. Кого бы в санкционный список? Надо набрать партнерам из Москвы, а то вдруг кого санкциями обидим. И Москва отвечает: добавляйте тех, кто и так давно под санкциями. Им все равно, чего.

Так что каждый год можно громко объявлять о НОВЫХ санкциях, включая туда одних и тех же людей

Павел Пряников:

Санкции ЕС и США ожидаемо вышли пшиком. У нас в России многие никак не поймут, что сейчас Россия часть единого глобального организма. Тем более высшая номенклатура страны.

«Санкции» же удобный пропагандистский инструмент для обеих сторон, только в этом их смысл. Российская номенклатура оправдывает ими свой непрофессионализм, плюс это способ поддержания невротизации в обществе «Вот видите, Запад как нас жмёт! Надо сплотиться, затянуть пояса. Заодно что-нибудь запретим ещё для вашего же блага (чтобы солдат НАТО не вселился в вашу хрущобу)».

Запад же говорит: «Вот видите, как мы жмём Россию! Мы же не на словах, а на деле за демократию. Но надо всё равно увеличивать оборонный и пропагандистский бюджет, надо наполнять штатное расписание бюрократами. Россия так сильна и коварна».

Кирилл Рогов:

Этапирование Навального в пыточную колонию стало не только следствием недостаточно широкого протеста против его ареста и неумения его соратников найти формы для той волны возмущения, которая имела место. Оно стало также результатом дипломатически позорной миссии Жозепа Борреля и ЕС в целом, буквально расписавшихся в своей неспособности превратить вопросы прав человека в дипломатический и международный фактор.

Здесь дело не в том, что они обязательно должны были отстаивать права человека в России . А в том что, публично объявив о своем намерении встать на этот путь, не имели решимости подкрепить его хоть чем-то. И, в результате, подыграли Путину, позволив ему чувствовать себя полными победителем не только в по отношению к протестующим, но и к попыткам внешнего давления. В сущности, в ответ на угрозу санкций Путин пригрозил ЕС более серьезными санкциями (выходом из европейских структур), и его угрозы возымели действие в отличие от европейских.

То есть если целью политики ЕС было поддержать чувство уверенности в себе у Лукашенко, Путина и их клиентел, то все было сделано правильно.

Роман Попков:

Растет и ширится в России недовольство недостаточностью западных санкций. Мол, опять каким-то мусорам запретили въезд, которые и так под санкциями чуть ли не со времен Обамы. До этого также и Светлана Тихановская была недовольна недостаточностью западных санкций в отношении режима Лукашенко. Не хочет Запад нас спасать от наших деспотов.

Блин. По-настоящему серьезные санкции – это не просто мера давления. Серьезные санкции – это масштабное политическое или даже финансовое вложение. Крупная политическая или даже финансовая инвестиция в будущее. Мы серьезно считаем, что такая инвестиция выглядит сейчас привлекательно? Что мы (российская оппозиция в широком смысле слова) сделали, чтобы кто-то извне по-настоящему хотел помочь России избавиться от тирании?

Они там, на своем Западе, хорошо живут. Они завоевали свое благополучие и свою свободу когда-то. Сражаясь с армиями герцога Альбы. Сражаясь с армиями английского короля. Разрушая Бастилию. Погибая под пулями наемной швейцарской гвардии на ступенях дворца Тюильри. В огне бесчисленных революций, восстаний, стачек, от Бостонского чаепития до Вильнюсского телецентра.

Они, Запад, могут произносить тонны скучных и политкорректных слов с трибун ООН и ПАСЕ, но на самом-то деле они хорошо знают, что такое борьба за свободу. И перед их холодным взором практиков пока не предстали весомые причины серьезно вкладываться в эти мерзлые земли с пустующими улицами городов. Для того, чтобы кто-то помогал в борьбе, нужно, чтобы эта борьба была.

Мария Захарова призвала американцев "не играть с огнём" и пообещала асимметричный ответ.