Минюст назвал "технической ошибкой" исключение фонда Льва Пономарёва из списка иноагентов 

В Министерстве юстиции России назвали "технической ошибкой" исключение из списка иностранных агентов фонда "В защиту прав заключённых", основанного правозащитником Львом Пономарёвым.

О том, что фонд перестал быть иноагентом сообщили в четверг днём сразу несколько российских СМИ, сославшись на реестр Минюста. При этом в реестре указывалось, что таково было решение суда.