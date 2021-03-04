Минюст назвал "технической ошибкой" исключение фонда Льва Пономарёва из списка иноагентов 

В Министерстве юстиции России назвали "технической ошибкой" исключение из списка иностранных агентов фонда "В защиту прав заключённых", основанного правозащитником Львом Пономарёвым.
О том, что фонд перестал быть иноагентом сообщили в четверг днём сразу несколько российских СМИ, сославшись на реестр Минюста. При этом в реестре указывалось, что таково было решение суда.
- Фонд "В защиту прав заключенных" был признан иностранным агентом в феврале 2019 года вместе с другими организациями Льва Пономарёва - движением "За права человека" и правозащитным проектом "Горячая линия". Позднее "За права человека" было ликвидировано судом за нарушение закона об иноагентах.
- Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать иноагентом любую некоммерческую организацию или общественное движение, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, поэтому стало возможным преследовать организации, работающие в области просвещения, здравоохранения и экологии.
- Позже власти разрешили признавать иноагентами СМИ и физические лица. Благодаря этому Минюст внёс в соответствующий реестр правозащитника Льва Пономарёва и ещё нескольких человек.
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