FT: Еврокомиссия представила странам ЕС детали о ковид-паспортах

Еврокомиссия направила в дипведомства стран ЕС основные принципы создания так называемых ковид-паспортов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, Еврокомиссия надеется как можно скорее ввести паспорта для снятия ограничений к туристическому сезону. Ранее о введении электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса договорились лидеры стран ЕС.

Как ожидается документ будет представлять собой электронный сертификат, в котором, в частности, будет указана дата вакцинации и информация о тестах для тех, у кого пока нет прививок, а также сведения о выздоровлении от коронавируса. Брюссель надеется, что эта мера позволит восстановить передвижение внутри Евросоюза.

Еврокомиссия планирует представить законопроект о введении ковид-паспортов уже в марте, однако введению документа могут помешать крайне низкие темпы вакцинации в Евросоюзе. В большинстве стран сейчас прививают только пожилых, медиков, соцработников и учителей. Некоторые страны ЕС ранее заявили, что введение документа дискриминирует тех, у кого нет возможности сделать прививку из-за отсутствия препарата от COVID-19.

Из-за пандемии большинство участниц ЕС фактически закрыты, в них остановлена или значительно нарушена экономическая жизнь. На этом фоне отдельные страны ЕС стали самостоятельно договариваться о поставках препаратов, не одобренных европейским регулятором. Венгрия и Словакия одобрили российский "Спутник", Венгрия также стала первой страной, одобрившей китайскую вакцину "Синофарм". Президент Чехии Милош Земан запросил препараты в России и Китае.

Решения властей этих стран критикуется политиками, считающими, что Москва и Пекин могут использовать поставки как инструмент влияния.

В Евросоюзе проживает 450 миллионов человек. С начала пандемии коронавируса в странах ЕС зафиксировано более 22,5 случаев коронавируса. Умерли почти 550 тысяч пациентов.