Дедушка Путин зашел в интернет. В Сети ждут закручивания гаек

За долгие годы путинского правления все успели выучить: президент России интернетом не пользуется, ему приносят распечатки в папке. Но недавно он, похоже, все же открыл для себя это средство распространения информации – и теперь рассказывает всем об угрозах, которые оно несет. Эту тему Путин поднял, например, на коллегии МВД 3 марта, заявив, что интернет используется "для продвижения совершенно неприемлемого контента, для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств".

Иван Давыдов

"Мы с вами знаем, что такое интернет", – соврал Путин на коллегии МВД.

Михаил Тимошенко

Мы с вами знаем, что такое интернет – шутит Путин на коллегии МВД.

Конечно, знаем – шутит в ответ коллегия МВД.

Борис Львин

Мы с вами знаем, что такое интернет, – сказал президент Путин. – Однако, к сожалению, не все еще знают, как пропатчить KDE под FreeBSD. Вот об этом, считаю, нам следует поговорить.

Павел Богинский

Ну он же давал определение: "возник как проект ЦРУ, так и развивается". Вот они и знают теперь.

Александр Милованов

Интернет: "Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое В.В.Путин".

Леонид Волков

Интересно, то есть вот Путин как ни откроет интернет, так у него там вылезает то детская порнография, то детская проституция.

У меня вот не так. А у вас?

Это у него госпоисковик "Спутник" так настроен? Или ему такие рекомендации по истории просмотров попадаются?

Анна Байдакова

Зашёл в интернет, а попал в удивительный мир своего подсознания.

Руслан Мазаев

Не нравится ему интернет, так как завис в 1945 году. У него впереди Ялтинская конференция, взятие Кёнигсберга, Падение Берлина, Парад Победы, Мирный договор с Японией, какой интернет-то.

Татьяна Малкина

почитала новостей..

правильно я понимаю, что какая-то сука таки показала путину в.в. интернет? причем показала с той стороны, которая суке знакома, влечет и волнует, к той, которая заодно бюджетоемкая, с точки зрения борьбы и защиты слабых мира сего от зла и ада?

искусили что ль святого человека, демоны?

или ранняя сенильность детектед?

В той же речи Путин упомянул таинственные "хорьковые цели", которые, по его словам, преследуют те, кто вовлекает молодежь в протесты.

Иван Вырыпаев

Хорьковые цели. Что это за цели такие? Цель хорька? Какая? В чем? Куда он стремится? Судя по всему, Владимир Путин знает о целях хорьков из заслуживающих доверия источников. Не исключено, что от самих хорьков.

На следующий день, 4 марта, президент встретился с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" – и снова завел речь о том, как интернет растлевает молодежь.

Опасности, впрочем, грозят не только детям, но и обществу в целом: оно, по словам президента, "будет разрушаться изнутри", если интернет не будет подчиняться "даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем".

Виктор Алексеев

Мда, интернет, развивающийся по моральным законам российского общества, это никому мало не покажется...

Вадим Седов

Моральным законам "лох не мамонт, не вымрет", "не верь, не бойся, не проси" и "подохни ты сегодня, а я завтра".

Павел Соболев

Владимир Путин сказал участникам общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", что если не подчинить Интернет моральным законам, то он начнет жрать общество изнутри, и тогда неизбежны широта дебилизации, изощренные мутации, роковое освинение и – как итог – диктатура вырождения.

Игорь Эйдман

Путин опять рассказывает о том, что враги пытаются посягнуть на "ценности, которые объединяют российское общество". Я все думал, какие это такие ценности, о чем речь? Ну понятно, в СССР говорили о коммунистических, коллективистских, эгалитарных ценностях, которые противопоставляли тем, что "господствуют в мире наживы и чистогана". А сейчас о чём?

Подсказка пришла из последних новостей.

В Госдуме собираются запретить пропаганду смены пола, бисексуализма, трансгендерности (транссексуализма), ужесточить административную ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений, ввести запрет символики ЛГБТ в госучреждениях, оскорбление семейных ценностей, материнства, многодетности.

Таким образом власти пытаются защитить свои ценности от ЛГБТ. Видимо, они боятся, что геи их разагитируют, завербуют в свои ряды и до этих ценностей доберутся.

Наконец-то я понял, что, не щадя живота своего, охраняет от посягательств российское государство. Главная духовная ценность современной России – ее зад! Никому не дадим в него проникнуть! Умрем, но врагу не сдадим! Отступать некуда, позади ж-па! И впереди, правда, тоже...

К чему клонит президент, догадаться нетрудно: граждане слишком легко получают доступ к информации, которая компрометирует власть, и пора с этим что-то делать.

Константин Калачев

Путин заявил, что интернет может разрушить общество изнутри. Я бы развил эту мысль. Раньше все беды были от того, что грамотные все стали, читать научились. А теперь от того, что деньги на гаджеты есть. С которыми даже неграмотные могут к вредной информации приобщаться. Правильно Лукашенко призывает к кнопочным телефонам вернуться. И дешевле, и безопасней.

Аббас Галлямов

А я понимаю, почему Путина Интернет злит. Потому что подчинённые ему его проблемы с рейтингом Интернетом и объясняют.

Ну не могут же они ему сказать, что проблемы эти с неправильно избранным вождем курсом связаны. Вот на Интернет и валят всё. А тот злится.

Эх, добраться бы до Путина и объяснить ему, что не в Интернете дело.

В том, что впереди – очередное закручивание гаек, никто не сомневается.

Александр Морозов

Сегодня Путин дал указание приравнять законодательно ответственность за участие несовершеннолетних в уличных акциях к распространению детской порнографии.

Александр Пожалов

С 2022 года вход в интернет – по паспорту, удостоверению о 100-балльном ЕГЭ и "только членам профсоюза".

Иван Давыдов

К выборам, думаю, попытаются доломать.

В этот ряд хорошо встраивается и выступление пенсионерок из "отрядов Путина", которые на днях призвали "закрыть аморальный Клабхаус".​

Весьма вероятно, что протестные настроения у молодежи действительно беспокоят президентскую администрацию – по крайней мере, об этом пишут в прокремлевских телеграм-каналах.

Кремлевская прачка

В отношении критики заявления В.Путина о вовлечении детей в участие в незаконных акциях, как якобы безосновательного, отмечу, что в уличной акции 27 июля 2019 в Москве было задержано около 1373 человек, из них 47 несовершеннолетних, а 23 января 2021 – 1964 и 187 соответственно, что говорит о значительном росте вовлеченности детей. Мобилизация молодежи в 2021 осуществлялась через TikTok – ту же платформу, которая с в конце февраля активно распространяла флешмоб, популяризирующий массовые самоубийства 3 марта, что позволяет провести параллели с деструктивным влиянием извне на российскую молодежь, касательно которого высказался Президент.

С другой стороны, в призывах "защитить детей" прочитывается и несложная манипуляция.

Максим Шер

По-моему, тут не в интернете дело как таковом, а в намеренном конструировании выдуманных, но разделяемых некоторой частью населения конспирологических псевдоугроз, подмене и смешении понятий, чтобы на этой базе пополнять уголовный инструментарий для дальнейшего наступления на общество. Характерно, что бабки из "отрядов Путина" и сам Путин несут уже абсолютно одинаковый параноидальный бред, но и то и другое выполняет конкретные политические (политтехнологические?) задачи.

Федор Крашенинников

Если отбросить сальные шутки про то, что сам Путин ищет в сети детское порно, то его тирада выглядит весьма прагматично: он обращается к своему ядерному электорату, который состоит из возрастных и не очень хорошо разбирающихся в интернете людей. И эти люди, скорее всего, натыкались в интернете и на порно, и на рекламу проституции (а может у них оба эти явления связаны в одно). Естественнно, никто из них не углублялся в вопрос настолько, чтоб понять, что находящееся в свободном доступе порно "со школьницами" – это обычно порно, в котором снимаются совершеннолетние гражданки. И Путин им говорит: там и детское порно есть, и детская проституция! И ядерный электорат негодует: ну как же так, там же деточки! Зачем все это? Я лично думаю, что и сам Путин и какая-то самая дремучая фракция при его дворе искренне полагают, что интернет это вообще зло и его не только нужно, но и можно как-то максимально придушить.

Павел Пряников

А в целом всё опять очень похоже на крайнюю степень охранительства и скатывания в архаизацию при любом долгом правлении в России. В конце правления Николая I на полном серьёзе думали запретить высшее образование (университеты) в России, так как от них одна крамола. Цензура высматривала бунтарство даже в учебниках географии. При позднем Сталине запрещали генетику, кибернетику и всерьёз кричали про "низкопоклонство перед Западом".

"Консерватизм" хочет накрепко захлопнуть раковину, в которую заполз; где ему тепло, сытно и уютно, и хочется всю старость до смерти там просидеть.