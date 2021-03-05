Дедушка Путин зашел в интернет. В Сети ждут закручивания гаек

За долгие годы путинского правления все успели выучить: президент России интернетом не пользуется, ему приносят распечатки в папке. Но недавно он, похоже, все же открыл для себя это средство распространения информации – и теперь рассказывает всем об угрозах, которые оно несет. Эту тему Путин поднял, например, на коллегии МВД 3 марта, заявив, что интернет используется "для продвижения совершенно неприемлемого контента, для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств".
"Мы с вами знаем, что такое интернет", – соврал Путин на коллегии МВД.
Мы с вами знаем, что такое интернет – шутит Путин на коллегии МВД.
Конечно, знаем – шутит в ответ коллегия МВД.
Мы с вами знаем, что такое интернет, – сказал президент Путин. – Однако, к сожалению, не все еще знают, как пропатчить KDE под FreeBSD. Вот об этом, считаю, нам следует поговорить.
Ну он же давал определение: "возник как проект ЦРУ, так и развивается". Вот они и знают теперь.
Интернет: "Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое В.В.Путин".
Интересно, то есть вот Путин как ни откроет интернет, так у него там вылезает то детская порнография, то детская проституция.
У меня вот не так. А у вас?
Это у него госпоисковик "Спутник" так настроен? Или ему такие рекомендации по истории просмотров попадаются?
Зашёл в интернет, а попал в удивительный мир своего подсознания.
Не нравится ему интернет, так как завис в 1945 году. У него впереди Ялтинская конференция, взятие Кёнигсберга, Падение Берлина, Парад Победы, Мирный договор с Японией, какой интернет-то.
почитала новостей..
правильно я понимаю, что какая-то сука таки показала путину в.в. интернет? причем показала с той стороны, которая суке знакома, влечет и волнует, к той, которая заодно бюджетоемкая, с точки зрения борьбы и защиты слабых мира сего от зла и ада?
искусили что ль святого человека, демоны?
или ранняя сенильность детектед?
В той же речи Путин упомянул таинственные "хорьковые цели", которые, по его словам, преследуют те, кто вовлекает молодежь в протесты.
Хорьковые цели. Что это за цели такие? Цель хорька? Какая? В чем? Куда он стремится? Судя по всему, Владимир Путин знает о целях хорьков из заслуживающих доверия источников. Не исключено, что от самих хорьков.
На следующий день, 4 марта, президент встретился с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" – и снова завел речь о том, как интернет растлевает молодежь.
Опасности, впрочем, грозят не только детям, но и обществу в целом: оно, по словам президента, "будет разрушаться изнутри", если интернет не будет подчиняться "даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем".
Мда, интернет, развивающийся по моральным законам российского общества, это никому мало не покажется...
Моральным законам "лох не мамонт, не вымрет", "не верь, не бойся, не проси" и "подохни ты сегодня, а я завтра".
Владимир Путин сказал участникам общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", что если не подчинить Интернет моральным законам, то он начнет жрать общество изнутри, и тогда неизбежны широта дебилизации, изощренные мутации, роковое освинение и – как итог – диктатура вырождения.
Путин опять рассказывает о том, что враги пытаются посягнуть на "ценности, которые объединяют российское общество". Я все думал, какие это такие ценности, о чем речь? Ну понятно, в СССР говорили о коммунистических, коллективистских, эгалитарных ценностях, которые противопоставляли тем, что "господствуют в мире наживы и чистогана". А сейчас о чём?
Подсказка пришла из последних новостей.
В Госдуме собираются запретить пропаганду смены пола, бисексуализма, трансгендерности (транссексуализма), ужесточить административную ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений, ввести запрет символики ЛГБТ в госучреждениях, оскорбление семейных ценностей, материнства, многодетности.
Таким образом власти пытаются защитить свои ценности от ЛГБТ. Видимо, они боятся, что геи их разагитируют, завербуют в свои ряды и до этих ценностей доберутся.
Наконец-то я понял, что, не щадя живота своего, охраняет от посягательств российское государство. Главная духовная ценность современной России – ее зад! Никому не дадим в него проникнуть! Умрем, но врагу не сдадим! Отступать некуда, позади ж-па! И впереди, правда, тоже...
К чему клонит президент, догадаться нетрудно: граждане слишком легко получают доступ к информации, которая компрометирует власть, и пора с этим что-то делать.
Путин заявил, что интернет может разрушить общество изнутри. Я бы развил эту мысль. Раньше все беды были от того, что грамотные все стали, читать научились. А теперь от того, что деньги на гаджеты есть. С которыми даже неграмотные могут к вредной информации приобщаться. Правильно Лукашенко призывает к кнопочным телефонам вернуться. И дешевле, и безопасней.
А я понимаю, почему Путина Интернет злит. Потому что подчинённые ему его проблемы с рейтингом Интернетом и объясняют.
Ну не могут же они ему сказать, что проблемы эти с неправильно избранным вождем курсом связаны. Вот на Интернет и валят всё. А тот злится.
Эх, добраться бы до Путина и объяснить ему, что не в Интернете дело.
В том, что впереди – очередное закручивание гаек, никто не сомневается.
Сегодня Путин дал указание приравнять законодательно ответственность за участие несовершеннолетних в уличных акциях к распространению детской порнографии.
С 2022 года вход в интернет – по паспорту, удостоверению о 100-балльном ЕГЭ и "только членам профсоюза".
К выборам, думаю, попытаются доломать.
В этот ряд хорошо встраивается и выступление пенсионерок из "отрядов Путина", которые на днях призвали "закрыть аморальный Клабхаус".
Весьма вероятно, что протестные настроения у молодежи действительно беспокоят президентскую администрацию – по крайней мере, об этом пишут в прокремлевских телеграм-каналах.
В отношении критики заявления В.Путина о вовлечении детей в участие в незаконных акциях, как якобы безосновательного, отмечу, что в уличной акции 27 июля 2019 в Москве было задержано около 1373 человек, из них 47 несовершеннолетних, а 23 января 2021 – 1964 и 187 соответственно, что говорит о значительном росте вовлеченности детей. Мобилизация молодежи в 2021 осуществлялась через TikTok – ту же платформу, которая с в конце февраля активно распространяла флешмоб, популяризирующий массовые самоубийства 3 марта, что позволяет провести параллели с деструктивным влиянием извне на российскую молодежь, касательно которого высказался Президент.
С другой стороны, в призывах "защитить детей" прочитывается и несложная манипуляция.
По-моему, тут не в интернете дело как таковом, а в намеренном конструировании выдуманных, но разделяемых некоторой частью населения конспирологических псевдоугроз, подмене и смешении понятий, чтобы на этой базе пополнять уголовный инструментарий для дальнейшего наступления на общество. Характерно, что бабки из "отрядов Путина" и сам Путин несут уже абсолютно одинаковый параноидальный бред, но и то и другое выполняет конкретные политические (политтехнологические?) задачи.
Если отбросить сальные шутки про то, что сам Путин ищет в сети детское порно, то его тирада выглядит весьма прагматично: он обращается к своему ядерному электорату, который состоит из возрастных и не очень хорошо разбирающихся в интернете людей. И эти люди, скорее всего, натыкались в интернете и на порно, и на рекламу проституции (а может у них оба эти явления связаны в одно). Естественнно, никто из них не углублялся в вопрос настолько, чтоб понять, что находящееся в свободном доступе порно "со школьницами" – это обычно порно, в котором снимаются совершеннолетние гражданки. И Путин им говорит: там и детское порно есть, и детская проституция! И ядерный электорат негодует: ну как же так, там же деточки! Зачем все это? Я лично думаю, что и сам Путин и какая-то самая дремучая фракция при его дворе искренне полагают, что интернет это вообще зло и его не только нужно, но и можно как-то максимально придушить.
А в целом всё опять очень похоже на крайнюю степень охранительства и скатывания в архаизацию при любом долгом правлении в России. В конце правления Николая I на полном серьёзе думали запретить высшее образование (университеты) в России, так как от них одна крамола. Цензура высматривала бунтарство даже в учебниках географии. При позднем Сталине запрещали генетику, кибернетику и всерьёз кричали про "низкопоклонство перед Западом".
"Консерватизм" хочет накрепко захлопнуть раковину, в которую заполз; где ему тепло, сытно и уютно, и хочется всю старость до смерти там просидеть.
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