Правозащитники просят генпрокурора РФ закрыть дело Цветковой

Российские и международные правозащитные организации призывают генерального прокурора России прекратить уголовное преследование ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой. Художнице из Комсомольска-на-Амуре грозит от двух до шести лет лишения свободы по делу об изготовлении порнографии за размещение в соцсетях "бодипозитивных рисунков на тему анатомии женского тела".

Авторы обращения отмечают, что, по их оценке, в действиях Цветковой нет состава преступления. "Художественные изображения женской анатомии, посвящённые прямо заявленной цели восхваления красоты женского тела, по российскому законодательству не являются и не должны трактоваться как порнографические", - говорится в письме правозащитников генеральному прокурору России Игорю Краснову.

Кроме того, они считают, что уголовное преследование Юлии Цветковой нарушает её право на свободное выражение мнений, в том числе свободу художественного творчества, и ущемляет её право участвовать в культурной жизни. По мнению правозащитников, уголовное дело в отношении ЛГБТ-активистки не основано на ясном и предсказуемом применении закона.

Обращение подписали Human Rights Watch, благотворительный фонд "Сфера", Norwegian Helsinki Committee, Правозащитный центр "Мемориал", Amnesty Internatnional, Civil Rights Defenders.