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Молдавия первой в Европе получила вакцину от COVID-19 бесплатно

Молдавия стала первой европейской страной, которая бесплатно получила вакцину от коронавируса через специальную платформу COVAX. Об этом сообщила президент страны Майя Санду.

Глава государства лично встретила в аэропорту партию вакцины AstraZeneca. 14 400 доз препарата предназначены для иммунизации медиков. Санду надеется, что это поможет снизить скорость распространения COVID-19.

Программа COVAX предназначена для обеспечения вакциной неблагополучных стран. Первой бесплатные препараты получила Гана.

В феврале в Молдавии зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V". Экс-президент Игорь Додон тогда сказал, что поставки препарата в страну начнутся в самое ближайшее время.

В Молдавии проживает четыре миллиона человек. С начала пандемии в стране зафиксировано более 190 случаев COVID-19. Умерли более четырёх тысяч пациентов.

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