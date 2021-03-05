Суд признал законным задержание журналистов Плющева и Фельгенгауэр

Тверской суд Москвы отклонил иск журналистов радиостанции "Эхо Москвы" Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр к МВД из-за их задержания во время работы на акции в поддержку корреспондента "Новой газеты" Ильи Азара. Об этом сообщает "Апология протеста".

Журналистов задержали 29 мая прошлого года у здания ГУВД на Петровке в Москве, где проходили пикеты. Полиция заявила, что Плющев и Фельгенгауэр не предъявили пресс-карты. При этом есть фотографии и видео с акции, на которых видно, как журналисты демонстрируют документы в окружении сотрудников МВД. Плющева и Фельгенгауэр тогда доставили в отдел, провели беседу и отпустили.

Обоих журналистов до этого задерживали 28 мая у здания ГУВД на Петровке, но тогда они участвовали в акции в поддержку Азара. За это их оштрафовали на 10 и 18 тысяч рублей.

Илья Азар был арестован 28 мая 2020 года на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, в отношении которого возбуждены три уголовных дела. В тот же день в Москве началась серия одиночных пикетов в поддержку Азара, которая продолжалась до 1 июня. Их участников задерживали.