В центре Москвы возобновились акции протеста и задержания

В центре Москвы на улице Петровка около городского управления МВД возобновились задержания участников одиночных пикетов в поддержку муниципального депутата московского района Хамовники Ильи Азара.
На месте событий присутствуют корреспонденты Радио Свобода.
Как сообщает "Новая газета", уже задержаны муниципальный депутат Юлия Галямина, активист Константин Фокин и заместитель председателя московского отделения партия "Яблоко" Кирилл Гончаров. Задержан стоявший у здания МВД муниципальный депутат Сергей Цукасов. Всего задержаны около 12 человек.
Многие из задержанных не успели встать в пикеты. Ранее днём за пикет был задержан депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и ещё два человека вместе с ним. Они уже выпущены, — передаёт "ОВД-Инфо".
- Азар был арестован накануне на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, в отношении которого возбуждены три уголовных дела.
- В четверг у здания МВД на Петровке прошла серия одиночных пикетов в поддержку Азара. Аналогичная акция состоялась в Санкт-Петербурге. Несколько участников были задержаны.
- Днём в пятницу московское управление МВД выпустило заявление, в котором утверждается, что проведение любых акций протеста в городе запрещено на время карантина.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.