В центре Москвы возобновились акции протеста и задержания

В центре Москвы на улице Петровка около городского управления МВД возобновились задержания участников одиночных пикетов в поддержку муниципального депутата московского района Хамовники Ильи Азара.

На месте событий присутствуют корреспонденты Радио Свобода.

Как сообщает "Новая газета", уже задержаны муниципальный депутат Юлия Галямина, активист Константин Фокин и заместитель председателя московского отделения партия "Яблоко" Кирилл Гончаров. Задержан стоявший у здания МВД муниципальный депутат Сергей Цукасов. Всего задержаны около 12 человек.

Многие из задержанных не успели встать в пикеты. Ранее днём за пикет был задержан депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и ещё два человека вместе с ним. Они уже выпущены, — передаёт "ОВД-Инфо".