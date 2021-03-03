"Новичок" в санкционном списке. Кого наказали за отравление Навального

США и Европейский союз одновременно объявили о введении санкций против ряда российских чиновников и организаций, которые Вашингтон и Брюссель считают причастными к попытке отравления боевым отравляющим веществом "Новичок" и уголовному преследованию оппозиционера Алексея Навального. Кто именно попал под новые санкции, как они действуют и будут ли иметь продолжение?

Кто и почему попал под санкции

Европейские санкции не содержат списка лиц, против которых они введены. Однако, по данным СМИ, в нем 4 человека: глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСИН Александр Калашников и генеральный прокурор России Игорь Краснов. Им будет запрещён въезд в страны Евросоюза, а их активы на территории ЕС, если они существуют, будут заморожены.

В американском санкционном списке, опубликованном официально, помимо Краснова и Калашникова, также директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава президентского Управления по внутренней политике Андрей Ярин. Предполагается, что имущество этих лиц, находящееся на территории или под юрисдикцией США, будет блокировано, а американским гражданам, а также гражданам других стран под угрозой санкций будет запрещено вступать с ними в деловые отношения.

Кроме того, американские санкции также введены против 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, 27-го научного центра Минобороны, российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. (подробности об этих учреждениях см. ниже). Американская сторона считает, что 33-й институт и Институт органической химии и технологии связаны с разработками и испытаниями химического оружия, а 48-й институт и его филиалы – с созданием биологического оружия.

Еще в августе прошлого года, после отравления Алексея Навального, эти институты были внесены в черный список Министерства торговли США. Это означает, что данное ведомство не будет выдавать разрешения на поставку им товаров и технологий двойного применения, произведенных в Соединенных Штатах. Введение санкций – более жесткая ограничительная мера. Тем не менее, во вторник Министерство торговли также расширило свой санкционный список, внеся туда еще один российский военный институт и несколько частных компаний, работающих в сфере фармакологии и химии, причем не только российских, но и фирм из Германии и Швейцарии.

В санкционные списки не попали крупные российские бизнесмены, в том числе родственники наказанных чиновников (например, сын главы ФСБ, замглавы правления банка ВТБ Денис Бортников). Навальный, будучи в Германии, и позже его соратники предлагали западным странам ввести санкции против этих людей – в частности, олигархов Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Несмотря на это, представитель основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих положительно оценила новые санкции:

По мнению российского оппозиционного политика Владимира Милова, важная часть санкций – открытое объявление о нарушении Россией Конвенции о запрете химоружия, которое может иметь "серьезные долгосрочные последствия".

Действительно, Госдепартамент США объявил о введении в отношении Москвы санкций по Закону о контроле за химическим и биологическим оружием (CBW Act) 1991 года. Таким образом, Вашингтон официально считает попытку отравления Алексея Навального "Новичком" случаем применения химического оружия. Нынешние санкции являются так называемыми санкциями первого этапа. Они предполагают, в частности, прекращение поставок "провинившейся" стране американского оружия, запрет на выделение государственных кредитов, оказание любых видов помощи, кроме срочной гуманитарной, и экспорт из США технологий, связанных с национальной безопасностью. Поскольку сотрудничество между США и Россией в большинстве перечисленных областей уже практически сведено к нулю, речь идет скорее о символических санкциях. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "не припомнит, какую помощь в последнее время оказывала Америка России".

Куда более серьезными, как отмечает издание The Bell, могут оказаться санкции второго этапа. По американским законам, они должны вступить в силу спустя три месяца после первой "порции" санкций – если страна, против которой они были введены, не признáет факта применения химоружия и не пустит к себе международную инспекцию для контроля за ситуацией. В случае с Россией, чьи власти устами представителя МИД РФ Марии Захаровой называют отравление Навального "намеренно устроенной провокацией", этого ожидать не приходится, о неуместности визита представителей ОЗХО в Москву ранее говорили и источники в МИДе. Поэтому в начале июня администрация Джо Байдена получит возможность выбрать как минимум три из шести мер, предусмотренных санкциями второго этапа.

Среди них – запрет на кредитование российских государственных структур банками США. Это может означать прекращение этими банками операций с российскими государственными ценными бумагами, то есть так называемые санкции против госдолга РФ. В 2019 году в связи с отравлением в Великобритании Сергея и Юлии Скрипаль такие санкции уже вводились, но в мягкой форме – без запрета на торговлю российскими евробондами на вторичном рынке и покупки рублевых облигаций федерального займа (ОФЗ). Таким образом, общий экономический эффект санкций был тогда смягчен.

В июне может получиться иначе, если судить по недавнему заявлению президента Байдена о том, что "дни, когда США закрывали глаза на агрессивные действия России, вмешательство Москвы в американские выборы, кибератаки и отравления граждан, – эти дни остались в прошлом". Напомним, что в 2021 году для покрытия бюджетного дефицита правительство РФ намерено позаимствовать более 3,8 трлн руб., так что американские санкции второго этапа могут оказаться довольно болезненными.

После объявления о санкциях со стороны ЕС и США их приветствовала Великобритания.

По словам британского министра иностранных дел Доминика Рааба, Лондон "продолжит тесное сотрудничество с международными партнерами для того, чтобы призвать Россию к ответу за несоблюдение своих обязательств в области химических вооружений и прав человека".

Новый институт в "черном списке"

27-й научный центр Минобороны – единственная российская государственная организация из нового санкционного списка, ранее не попадавшая под ограничительные меры. Она также является единственной, попавшей во вторник как в санкционный список Министерства финансов, так и в список Министерства торговли США.

Если Минфин в своем объяснении санкций прямо связывает 27-й НЦ с отравлением Алексея Навального, то Минторг говорит лишь о его связи с российской программой химического оружия.

О роли 27-го научного центра в этой программе, а точнее – в создании "Новичка" и подготовке отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, первыми рассказали Радио Свобода, Bellingcat и российское издание The Insider в октябре 2020 года.

27-й научный центр, как следует из юбилейного сборника к 100-летию российских войск радиационной, химической и биологической защиты, был создан в 1974 году. В сборнике говорится и о причинах, побудивших советское руководство создать его: "Сложившаяся к началу 70-х годов прошлого века обстановка в области военно-химического потенциала стран НАТО требовала принятия ряда кардинальных мер в организации и дальнейшем совершенствовании системы превентивной защиты Вооруженных Сил СССР. Для выработки адекватных мер в области военно-химической безопасности было принято решение о создании научного центра, подчиненного начальнику химических войск МО СССР".

В наши дни, как следует из описания на сайте Минобороны, 27-й научный центр является "одной из ведущих научных организаций МО РФ по проблемам обеспечения РХБ безопасности государства, а также противодействия угрозам распространения и применения химического и биологического оружия". Центр также отвечает за "обеспечение деятельности химико-аналитической лаборатории, аккредитованной Организацией по запрещению химического оружия для проведения анализа проб, полученных в ходе проведения международных инспекций по проверке выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении".

Здание 27-го научного центра Минобороны в центре Москвы украшают оконные решетки с эмблемой войск радиационной, химической и биологической защиты:

Несмотря на это, данные, собранные в открытых источниках, а также данные биллинга мобильных телефонов, полученные Bellingcat и The Insider, показывают, что 27-й центр действительно может быть связан не с уничтожением, а с производством химического оружия – того самого "Новичка".

Косвенно об этой связи можно было судить и до отравления Навального. В 2010-м году 27-й НЦ ненадолго потерял формальную независимость – его включили в состав 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института МО РФ (спустя три года, в 2013 году, 27-й НЦ был вновь выведен из состава 33-го института). 33-й ЦНИИИ расположен в поселке Шиханы Саратовской области, здесь же раньше находился Вольский филиал института ГОСНИИОХТ, где, согласно рассказам Вила Мирзаянова, в 1970-е годы и был впервые синтезирован "Новичок". После отравления Навального 33-й ЦНИИИ и ГосНИИОХТ были внесены в санкционный список США из-за подозрений в связях с российской программой химического оружия, фигурируют они и во вчерашнем санкционном списке Минфина США (подробнее об этих институтах читайте ниже). В середине октября ГосНИИОХТ также попал под европейские санкции.

С 2004 по 2010 год 27-й научный центр Минобороны возглавлял Артур Жиров, ныне глава научного центра "Сигнал", где, как показало расследование Радио Свобода, вероятнее всего и производился "Новичок" – как для отравления Скрипалей, так и для отравления Навального.

"Сигнал", как Радио Свобода удалось выяснить в октябре 2020 года, собрал под своей крышей многих "шиханоидов". Этим словом, как стало известно Bellingcat, называют себя в личной переписке люди, имеющие отношение к созданию отравляющих веществ в России – в честь Шихан, где расположен 33-й ЦНИИ и где впервые был синтезирован "Новичок".

Многие из ученых "Сигнала" до прихода туда работали именно в 27-м научном центре, где под руководством Жирова занимались не только исследованиями ингибиторов холинэстеразы (каковым является "Новичок"), но и новой технологией доставки отравляющих веществ в организм – с помощью наноинкапсуляции. Наноинкапсулированным "Новичком", как предполагало Радио Свобода, мог быть отравлен Навальный. С этой версией согласен и один из разработчиков "Новичка" Владимир Углев. Наноинкапсуляция позволяет отсрочить начало действия яда и затруднить его обнаружение в крови человека.

Именно в 27-й научный центр первым делом направился после прилета в Москву 18 января 2018 года Сергей Чепур, руководитель Испытательного института военной медицины в Санкт-Петербурге. Чепур привлек внимание расследователей после того, как его телефонный номер оказался одним из самых частых контактов генерал-майора Андрея Аверьянова. Аверьянов, в свою очередь, как ранее удалось выяснить Радио Свобода и Bellingcat, фактически руководил людьми, которых британские власти считают исполнителями покушения на Сергея и Юлию Скрипаль, в том числе Анатолием Чепигой (он же, по версии России, "турист Руслан Боширов"). Чепига даже был одним из почетных гостей на свадьбе дочери Аверьянова, состоявшейся в 15 минутах езды от базы "Сенеж" российских Сил специальных операций.

В тот день, 18 января, как свидетельствуют данные биллинга мобильных телефонов, в Москве, в штаб-квартире ГРУ состоялась ключевая встреча, на которой обсуждались последние приготовления к операции в Солсбери. На ней, помимо Чепура, присутствовал Александр Мишкин и его "дублер" Александр Ковальчук, военный врач в возглавляемой Аверьяновым войсковой части 29155. Ранее Чепур также созванивался с руководителем "Сигнала" Артуром Жировым, а утром 18 января звонил ведущим ученым "Сигнала", ранее работавшим под руководством Жирова в 27-м научном центре.

Изобретатели "Новичка" и "шиханоиды"

Еще два химических института, попавшие и в августовский и в мартовские санкционные списки США, ГосНИИОХТ и 33-й ЦНИИИ – ключевые исследовательские организации, которые отвечали за разработку и испытание боевых отравляющих веществ в СССР. В 1993 году Россия подписала Конвенцию о запрещении химического оружия, в 1997 году документ вступил в силу. По официальным данным, последний снаряд из оставшегося после развала СССР крупнейшего в мире арсенала химоружия Россия уничтожила в 2017 году. Впрочем, гражданский ГосНИИОХТ и военный 33-й ЦНИИИ продолжают работать. Химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка" и бывший сотрудник ГосНИИОХТ заявлял, что в первой половине девяностых эти институты – в нарушение если не буквы, то духа уже подписанной Конвенции – продолжали работать над новыми видами боевых отравляющих веществ.

В СССР было несколько испытательных полигонов химического оружия, центральный располагался в районе поселка Шиханы в Саратовской области. Именно здесь и сегодня базируется попавший под американские санкции 33-й ЦНИИИ, который в советские годы, а по некоторым свидетельствам и позже, совместно с филиалом московского ГосНИИОХТа работал в Шиханах над испытанием новейших нервно-паралитических ядов, в том числе из группы "Новичок”.

Разработка химического оружия в Шиханах началась в 1926 году, когда советская Россия и Германия заключили Рапалльский договор, в том числе его секретную часть о сотрудничестве в военной области. В рамках этого соглашения в Саратовской губернии, в относительной близости от Автономной Республики Советских Немцев (чтобы немецкий персонал вызывал меньше подозрений), был создан секретный объект для совместной разработки и испытания химического оружия и средств защиты от него – объект "Томка".

Объект "Томка" был ликвидирован в 1933 году, после того, как Адольф Гитлер решил вернуть работу над отравляющими веществами в Германию. Большинство строений и оборудования "Томки" перешли в собственность созданного здесь же советского Центрального военного химического полигона. К тому времени в Москве работал Институт химической обороны, часть испытаний проводилась возле городской черты в Кузьминках – работы становились все опаснее и их начали постепенно переводить в Шиханы. В конце 1950-х сюда переехал целиком и московский головной институт, в 1961 году он был слит с полигоном и получил нынешнее название 33-й ЦНИИИ МО СССР, под которым действует в структуре Минобороны России и сегодня. Тогда же в начале 1960-х в Шиханах открылся и филиал московского гражданского химического института ГосНИИОХТ.

НИИОХТ, основное здание которого располагается в Москве, на шоссе Энтузиастов, был создан в 1924 году, но примерно с конца 1930-х стал параллельным “гражданским” центром разработки химоружия. Если НИХИ-ЦНИВТИ-ЦНИИИ находились в ведении Министерства обороны, то НИИОХТ курировали министерства военно-промышленного комплекса и КГБ, это был классический "почтовый ящик". Судя по воспоминаниям Вила Мирзаянова, проработавшего в НИИОХТ с 1965-го по 1992 год, между "гражданскими" и "военными" химиками существовало нечто вроде соперничества, причем первые испытывали своеобразное чувство творческого превосходства, а вторые имели более высокий аппаратный вес и выступали конечным заказчиком разработок. В Шиханах был полигон, где оба института совместно испытали, например, разработанный в НИИОХТ советский аналог фосфоро-органического отравляющего вещества VX. По свидетельству Мирзаянова, в шиханском филиале НИИОХТа была создана установка по производству рицина (возможно, здесь произвели яд, которым в 1978 году был отравлен болгарский диссидент Георгий Марков), здесь же было налажено опытное производство аналога вещества BZ и газа-ирританта CS. Испытывались все эти отравляющие вещества совместно с военными из соседнего института на располагавшемся тут же полигоне.

Мирзаянов утверждает, что и вещество А-230, ставшее первым в серии "Новичок", было разработано в начале 1970-х химиком Петром Кирпичевым именно в Шиханах, в так называемом Вольском филиале ГосНИИОХТ. Впрочем, о том, что "Новичок" создавался в Шиханах, рассказывал не только Мирзаянов, бывший начальник отдела по противодействию иностранным разведкам в центральном ГосНИИОХТ, не имевший прямого отношения к созданию новых ОВ, но и ученые, работавшие в Вольском филиале ГосНИИОХТ непосредственно под руководством Петра Кирпичева, в частности, Владимир Углев и Леонид Ринк.

В середине 1980-х Михаил Горбачев впервые публично признал, что СССР обладает значительными запасами химического оружия, и заявил о планах его полной ликвидации. Летом 1987 года на полигоне в Шиханах делегациям из 45 стран мира при большом количестве советских и зарубежных журналистов были продемонстрированы образцы 19 химических боеприпасов и мобильная установка по их деактивации. Когда несколько лет спустя Россия подписала Конвенцию о запрещении химического оружия, шиханский филиал НИИОХТ лишился главного смысла существования и большей части финансирования. На его базе был создан новый институт, Государственный институт технологии органического синтеза (ГИТОС), в нем разрабатывали и производили газовые гражданские баллончики (они имели хорошие отзывы на профильных форумах), моющие средства и промышленные химикаты. В 2004 году предприятие разорилось, а спасать шиханский ГИТОС пришлось все тому же ГисНИИОХТу, который в 2006 году вновь открыл на производственной базе в Шиханах свой филиал. Согласно официальному сайту ГосНИИОХТ, на филиал в Шиханах сейчас возложены функции по уничтожению технических химикатов.

С 1 января 2019 года ЗАТО Шиханы официально упразднено указом Владимира Путина.

33-й ЦНИИ, как и ГосНИИОХТ, продолжает функционировать. В 2010 году в его состав был на три года включен упомянутый выше 27-й научный центр. У Радио Свобода нет доказательств, что 33-й институт продолжает работу над химическим оружием. Впрочем, Сергей Чепур, директор петербургского НИИ экспериментальной медицины (как говорилось выше, он был "связным" между химиками и сотрудниками ГРУ в операции по покушению на Сергея Скрипаля), по данным Bellingcat неоднократно контактировал с сотрудниками 33-го ЦНИИ, в том числе, с его тогдашним директором Сергеем Кухоткиным.

ГосНИИОХТ в расследованиях Радио Свобода, Bellingcat, The Insider и других изданий о продолжении работы над "Новичком" не фигурирует. Можно предположить, что в последние десятилетия этот институт не имеет прямого отношения к химическому оружию.

Биологический кластер

В отличие от 27-го НЦ, 33-го ЦНИИИ и ГосНИОХТа, внесение 48-го ЦНИИ МО в "черный список" Минпрома США сложно напрямую связать с отравлением Алексея Навального. Этот институт фактически объединяет некоторые осколки, оставшиеся от советского проекта разработки биологического оружия. Он состоит из трех филиалов – в Сергиевом Посаде, Екатеринбурге и Кирове, все они отдельно упомянуты в американском “черном списке”.

Исторически главным в этой структуре был нынешний Кировский филиал 48-го ЦНИИ – в прошлом НИИ микробиологии Министерства обороны СССР или Первый военно-биологический институт. Этот институт был головным разработчиком советского наступательного биологического оружия, именно здесь разрабатывались боевые штаммы чумы, сибирской язвы, туляремии и других опасных заболеваний, а испытывались они на печально известном острове Возрождения в Аральском море.

В 1949 году был открыт его филиал на окраине Свердловска (нынешнем Екатеринбурге) – новый Второй военно-биологический институт стал дополнительной площадкой для разработки биологического оружия. Сейчас он известен под названием Центр военно-технических проблем бактериологической защиты НИИ микробиологии МО РФ и расположен в зоне так называемого Свердловска-19 – закрытой территории, формально не являющейся ЗАТО и фактически расположенной в черте современного Екатеринбурга, в центре Чкаловского района современного города. Халатность при замене фильтра в лаборатории Свердловска-19 стала источником вспышки сибирской язвы, произошедшей в Свердловске в 1979 году: по официальным данным от страшной болезни умерли 64 человека, по неофициальным – более 100.

Сейчас основным филиалом 48-го ЦНИИ считается Сергиево-Посадский – расположенный в закрытом городке Сергиев Посад – 6. Этот институт был создан в 1954 году как еще один филиал НИИ микробиологии МО СССР - его называли Третьим военно-биологическим институтом (по некоторым данным в какой-то момент он оказался в структуре того самого шиханского 33-го ЦНИИИ, но вышел из нее в 2013 году). Здесь занимались разработкой средств защиты от биологического оружия потенциального противника (этим, вероятно, объясняется повышение статуса этого филиала в современной структуре 48-го ЦНИИ), а также изучением последствий его применения. Среди местных жителей и сам филиал и городок, в котором он расположен, называют просто "Вакцина".

Конвенция о запрещении биологического оружия была подписана на тридцать лет раньше, чем аналогичная о химических вооружениях, – в середине 1970-х. Тем не менее, по свидетельству ряда бывших советских биологов, в том числе, Игоря Доморадского, Владимира Пасечника и Кантажана Алибекова, работа над биологическим оружием в СССР не только не остановилась, но и ускорилась. В 1973 году для этих работ было создано научно-производственное объединение “Биопрепарат”. В его состав вошел упомянутый выше военно-биологический институт в Свердловске-19, а также несколько “гражданских” институтов из Ленинграда, Кургана, Пензы и других городов, в том числе, новосибирский научный центр “Вектор” (образован в 1974 году).

В санкционный список, впрочем, вошли только те биологические институты, которые имели официальный военный статус. В новейшее время они, по официальным данным, занимаются разработкой вакцин и лекарственных препаратов, в том числе прививок от птичьего гриппа, вируса Эболы, а в этом году – и COVID-19. Именно на базе сергиево-посадского филиала 48-го ЦНИИ при участии Федерального медико-биологического агентства разрабатывается одна из российских противовирусных вакцин.

О реальных достижениях российской военной фармакологии судить не всегда легко. Зато известно, что на выполнении госконтрактов в 48-м ЦНИИ воруют деньги. В 2018 году ФСБ выявило хищения на сумму в 20 миллионов рублей на проектах под шифрами "Полоска", "Комбриг", "Пропуск", а также при работах по контракту с Федеральной службой охраны.

Подозреваемые не под санкциями

В совместном расследовании Радио Свобода, Bellingcat, The Insider и Der Spiegel были упомянуты еще два организации, которые могли играть ключевую роль в разработке новых отравляющих веществ: московский научный центр "Сигнал" и петербургский Государственный научно-исследовательский институт военной медицины МО РФ (ГНИИИ ВМ). НЦ "Сигнал" (многие его сотрудники – выходцы из попавшего под санкции 27-го научного центра МО), по данным расследования, мог быть ключевым разработчиком новой формы "Новичка", а руководитель ГНИИИ ВМ Сергей Чепур и его коллеги контактировали с одной стороны с ГРУ, а с другой – с “Сигналом”.

Ни НЦ "Сигнал", ни ГНИИ ВМ пока не попали ни в один санкционный список США. Впрочем, под санкциями находится институт, тесно связанный с "Сигналом": московский Центральный НИИ химии и механики (ЦНИИХМ). Как и "Сигнал", ЦНИИХМ входит в структуру Федеральной службы по таможенному и экспортному контролю, кроме того, одна из двух лабораторий "Сигнала" фактически находится на территории ЦНИИХМ. В октябре 2020 года Министерство финансов США внесло ЦНИИХМ в санкционный список на основании причастности организации к хакерской атаке на нефтехимический завод на Ближнем Востоке.

Новые санкции?

В США готовят новые санкции в отношении России (помимо санкций "второго этапа", которые будут введены в случае отказа российских властей сотрудничать с ОЗХО в расследовании применения "Новичка"). По данным The Guardian, об этих санкциях может быть объявлено в ближайшие недели. Дополнительные ограничительные меры будут введены в ответ на масштабную хакерскую атаку через программное обеспечение SolarWinds, объектами которой стали как минимум девять федеральных агентств США, включая министерство обороны. В Microsoft утверждают, что обнаружили "существенные доказательства" причастности к атаке "российской разведки". Другими основаниями для санкций могут стать попытки вмешательства России в выборы в США в 2020 году и информация о предложении российскими спецслужбами наград за убийство американских военных в Афганистане.