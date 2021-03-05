США и ЕС приостановят пошлины в контексте спора Boeing и Airbus

Президент США Джо Байден пообещал, как он выразился, "восстановить и оживить" партнёрство страны с Европейским Союзом в ходе телефонного разговора 5 марта с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает Белый дом.

Байден и фонд дер Ляйен согласились координировать усилия при решении общих актуальных вопросов, в том числе связанных с Китаем, Россией, Беларусью, Украиной и Западными Балканами, отмечают в Вашингтоне.

Во время разговора была достигнута конкретная договорённость о приостановке тарифов, введённых в рамках торгового спора между авиастроительными корпорациями Boeing и Airbus. Как отмечается в сообщении офиса фон дер Ляйен, обе стороны привержены урегулированию этой ситуации, чтобы обозначить "новый старт" двусторонних отношений.

"Как символ этого нового старта мы с президентом Байденом согласились приостановить действие всех наших пошлин, введённых в контексте споров между Airbus и Boeing, как в отношении авиационной, так и не относящейся к авиации продукции, на первоначальный период в 4 месяца", - заявил офис главы Еврокомиссии.

Споры о субсидировании двух крупнейших мировых авиапроизводителей длятся с начала 2000-х годов. Брюссель и Вашингтон обвиняют друг друга в нечестной финансовой поддержке корпораций на государственном уровне.