В Минске на студенческой конференции задержали более 20 человек

В Минске в пятницу на учредительной конференции Лиги студенческих объединений задержали более 20 человек.

Среди участников конференции были члены основного состава Координационного совета белорусской оппозиции политолог Андрей Егоров и политик Виталий Рымашевский. Их также задержали. Рымашевского позднее отпустили из РОВД, а Егоров отправлен в СИЗО на Окрестина, отмечает Белорусская служба Радио Свобода.

Кроме того, на мероприятии в бизнес-клубе "Имагуру" был на некоторое время задержан журналист польского телеканала "Белсат" Артём Лява. Его вместе с техникой доставили в милицию, но позже отпустили.

"Мы расцениваем произошедшее как демонстрацию силы, не имеющую под собой законных оснований. Это новая волна репрессий, показ масок в офисах, цель которых - запугать и устранить всех активных и свободомыслящих людей", - написала в Фейсбуке основатель бизнес-клуба "Имагуру" Татьяна Маринич.

В списке задержанных, который опубликовал в пятницу незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна", 24 человека. Против самого центра "Весна", как стало известно 5 марта, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

В Беларуси с 9 августа прошлого года продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента. Победителем ЦИК объявил Александра Лукашенко, который занимает пост с 1994 года. Оппозиция и её сторонники называют результаты сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.