На берегу русского озера. Юрий Федоров – об играх с огнём

Российское Министерство обороны сообщило, что в середине марта пройдут учения двух полков 7-й дивизии ВДВ, дислоцирующейся в Краснодарском крае. Из Ставрополя и Анапы десантников перебросят в Крым, высадят там вместе с техникой "на незнакомую площадку" и на необорудованное морское побережье, которые они будут удерживать "до подхода основных сил". Тот факт, что российское военное ведомство заранее подробно рассказало об учениях, означает, что оно хочет привлечь к ним особое внимание. И еще: 7-я дивизия ВДВ – десантно-штурмовое соединение, предназначенное для молниеносных захватов плацдармов, аэродромов, командных пунктов и других ключевых военных объектов в первые же часы войны. Иными словами, Москва дала понять, что готовит наступательные операции на Черноморском театре военных действий. Встает вопрос: куда именно российский Генштаб собирается выбрасывать десантно-штурмовые части? В страны-члены НАТО, в Румынию, Болгарию или Турцию. Или в Украину?

После аннексии Крыма российские СМИ были заполнены текстами о печальной судьбе кораблей стран Североатлантического альянса, осмелившихся зайти в Черное море. "Кораблям под звездно-полосатым флагом, как и их сателлитам из стран НАТО, с их угрожающими и провокационными заходами через Дарданеллы и Босфор, нечего делать в Черном море, если они в критический момент не хотят кормить рыбёшку на его дне", – говорилось, например, в опубликованном пару лет назад материале ТАСС, выражающего доминирующую в правительственных кругах точку зрения. В Москве действительно взяли курс на превращение Черного моря в "русское озеро". На полуострове была развернута ударная авиация, ракетные комплексы, предназначенные для стрельбы по кораблям противника, в состав Черноморского флота введены три современных фрегата и новые подводные лодки.

И всё же авторы и заказчики таких публикаций превратно представляют себе, кто именно будет "кормить рыбёшку" на дне Черного моря. Они, вероятно, не очень хорошо представляют себе реальное соотношение сил в этом регионе. В составе Черноморского флота крейсер "Москва" (который больше времени проводит в ремонте, чем в море), три современных фрегата, два малых ракетных корабля и пять ракетных катеров, часть из которых в ремонте. Шесть недавно введенных в строй подлодок класса "Варшавянка" ограничены в скорости и, по сути, должны ждать, когда к ним приблизится вражеский корабль. Их торпеды и защита от противолодочной авиации не соответствуют современным требованиям. Есть ещё морской штурмовой авиаполк с 24 Су-30СМ и Су-24М. Ничего другого, способного уничтожать корабли противника, у Черноморского флота нет.

Чем глубже Америка погружается в собственные проблемы, тем свободнее чувствуют себя российские власти на международной арене

И по количественным показателям, и по боевой мощи Черноморский флот в два, а то и в три раза уступает турецким военно-морским силам. У Турции имеются 16 фрегатов, 10 крупных многоцелевых корветов, 13 подводных лодок и много чего другого. Полное водоизмещение турецких кораблей основных классов в полтора раза больше, чем, например, у немецкого. Но главное в том, что Черное море входит в зону ответственности 6-го американского флота. В его составе как минимум одна ударная авианосная группа, в которой помимо авианосца обычно имеются ракетный крейсер, несколько эсминцев Arleigh Burke, одна-две атомных подводных лодки и так далее. Каждый эсминец этого типа несет на борту от 50 до 96 крылатых ракет большой дальности. Шансов выиграть военно-морское сражение с США и даже с Турцией у российских адмиралов нет.

Поэтому война, к которой демонстративно готовятся десантники 7-й дивизии ВДВ, скорее всего, война с Украиной. Москва в очередной раз начинает опасную игру с огнём. Причин для этого несколько. В последние месяцы Владимир Путин потерпел несколько внешнеполитических поражений. И чтобы сохранить лицо, а возможно, и власть, ему необходимо взять реванш. Кремлю пришлось смириться с тем, что Турция приобрела как минимум не меньшее, чем Россия, влияние на Южном Кавказе, который рассматривался в Москве как зона её исключительного влияния. Там заметно усилилась военно-политическая роль Азербайджана, имеющего хорошо вооруженную 100-тысячную армию, воодушевленную недавней победой в Карабахе. Кремль не рискнул прийти на помощь своему стратегическому союзнику Армении. Две тысячи российских миротворцев, развернутых в оставшейся неподконтрольной Баку части Нагорного Карабаха, по сути дела, являются с военной точки зрения заложниками: они отрезаны от российской территории, окружены азербайджанской армией и находятся под наблюдением турецких офицеров, работающих в Совместном центре по контролю за прекращением огня.

Не лучшим образом складывается для Кремля ситуация в российско-украинских отношениях. Несколько лет российское руководство пыталось "впихнуть" находящиеся под контролем сепаратистов районы Донецкой и Луганской областей в политическую систему Украины так Из этого ничего не получилось. Киев сумел противостоять российскому давлению и, более того, перешел в наступление на российскую "пятую колонну". Владимир Зеленский закрыл три телевизионных канала, принадлежащих союзнику Путина Виктору Медведчуку. Против него и его партнеров введены санкции, предполагающие арест имущества.

Не оправдались надежды Москвы на победу на выборах в США Дональда Трампа, который по мере сил блокировал принятие эффективных санкций против близких к Путину лиц, основательно испортил отношения с европейскими государствами, несколько раз ставил под сомнение решимость НАТО защищать безопасность своих членов. Особый интерес для Кремля представлял курс Трампа на изоляцию США от окружающего мира: чем глубже Америка погружается в собственные проблемы, тем свободнее чувствуют себя российские власти на международной арене. Но в Белый дом пришел Джозеф Байден, не готовый мириться с российской экспансией.

Эта цепь внешнеполитических событий вызывает в Кремле, как можно предположить, не только ярость, но и серьёзные опасения. Авторитарные диктаторы плохо переносят провалы на мировой арене, высвечивающие их слабость: у окружения слабеющего правителя вполне может появиться искушение заменить его более молодым, сильным и успешным преемником. Видимо, этим объясняется нагнетание угроз в адрес Украины. Приближенные к Кремлю политики и пропагандисты открыто говорят о присоединении к России оккупированных украинских территорий. Агентство "РИА Новости" уверяет: "Российской армии Украина даже не будет сопротивляться, а Львов и Днепропетровск станут соревноваться в том, кто быстрее подарит ей цветы". Армейский телеканал "Звезда" утверждает: "Маховик войны уже запущен". Десантники готовятся к учениям в Крыму.

Игры с огнём обычно плохо кончаются для тех, кто их затевает. Если в Москве и впрямь решатся на вторжение в Украину, то им придется иметь дело и с совершенно иной, чем семь лет назад, украинской армией, и с совершенно иной позицией США. "Отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важной задачей для Европы и Соединенных Штатов", – заявил новый президент США. Эти слова выражают ясное понимание того, что если Путину удастся сломать Украину, то за этим последует Балтия, НАТО превратится в некий аналог ООН и позиции Соединенных Штатов в соперничестве с Китаем будут подорваны. Так что Москве не стоит забывать об ударных авианосных группах 6-го флота с их крылатыми ракетами.

Юрий Федоров – военно-политический эксперт



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