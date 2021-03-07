Организация "За права человека" официально распущена

Делегаты внеочередного съезда российской общественной организации "За права человека" в воскресенье приняли решение о её роспуске. Причиной этого, согласно заявлению делегатов, опубликованному на сайте организации, стали недавно вступившие в силу поправки в законодательство, предполагающие необходимость регистрировать как "иностранных агентов" даже незарегистрированные общественные объединения - если власти сочтут, что они занимаются политической деятельностью и получают средства из-за рубежа.

В заявлении констатируется "нарастание системных усилий государственной власти, направленных на фактическое уничтожение независимых от власти правозащитных организаций и всего правозащитного сообщества России".

Основатель и глава организации "За права человека" Лев Пономарёв ранее был внесен в реестр "СМИ, выполняющих функции иностранного агента". Он не согласился с этим решением и оспорил его. Ранее Пономарёв сообщил о том, что организация "За права человека" будет ликвидирована, поскольку его участникам может грозить привлечение к административной, а в последующем и к уголовной ответственности, если власти сочтут, что они нарушают законодательство об "иноагентах".

Члены организации заявили, что будут "в меру своих сил и возможностей продолжать защищать достоинство и Права Человека".

Организация "За права человека" существовала без образования юридического лица с ноября 2019 года, унаследовав миссию от одноимённого движения, ликвидированного Верховным судом по иску Минюста России. Движение просуществовало более двадцати лет.