Организация "За права человека" официально распущена

Делегаты внеочередного съезда российской общественной организации "За права человека" в воскресенье приняли решение о её роспуске. Причиной этого, согласно заявлению делегатов, опубликованному на сайте организации, стали недавно вступившие в силу поправки в законодательство, предполагающие необходимость регистрировать как "иностранных агентов" даже незарегистрированные общественные объединения - если власти сочтут, что они занимаются политической деятельностью и получают средства из-за рубежа.
В заявлении констатируется "нарастание системных усилий государственной власти, направленных на фактическое уничтожение независимых от власти правозащитных организаций и всего правозащитного сообщества России".
Основатель и глава организации "За права человека" Лев Пономарёв ранее был внесен в реестр "СМИ, выполняющих функции иностранного агента". Он не согласился с этим решением и оспорил его. Ранее Пономарёв сообщил о том, что организация "За права человека" будет ликвидирована, поскольку его участникам может грозить привлечение к административной, а в последующем и к уголовной ответственности, если власти сочтут, что они нарушают законодательство об "иноагентах".
Члены организации заявили, что будут "в меру своих сил и возможностей продолжать защищать достоинство и Права Человека".
Организация "За права человека" существовала без образования юридического лица с ноября 2019 года, унаследовав миссию от одноимённого движения, ликвидированного Верховным судом по иску Минюста России. Движение просуществовало более двадцати лет.
- С 1 марта 2021 года в России вступили в силу более строгие наказания для нарушителей закона об "иностранных агентах". За уклонение незарегистрированных общественных организаций, ведущих политическую деятельность при финансовом участии заграничных партнёров, возможны штрафы до 300 тысяч рублей, а при ряде условий и лишение свободы на срок до двух лет.
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