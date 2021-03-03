Лев Пономарёв требует через суд отменить его статус "иноагента"

Правозащитник Лев Пономарёв подал иск к Министерству юстции с требованием отменить решение о внесении его имени в реестр СМИ-иноагентов. Пономарёв с этим решением не согласен. Исковое заявление правозащитника поступило в Хорошёвский суд российской столицы.

В реестр СМИ-иноагентов Министерство юстиции включило Льва Пономарёва 28 декабря прошлого года. Тогда же вместе с ним в список попали гражданская активистка Дарья Апахончич, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин и журналисты Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, которые сотрудничают с Радио Свобода (включено наряду с другими проектами медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в список "СМИ-иноагентов" в 2017 году). Минюст не разъяснил, на каких основаниях включил в реестр именно этих людей.

Ранее на этой неделе стало известно, что в суд на Минюст из-за признания "иноагентом" подали Апахончич, Савицкая и Камалягин. Онаи назвали решение ведомства дискриминацией и вмешательством в право на свободу выражения мнения, а включение их имен в список "иноагентов" – политически мотивированным. Апахончич также отметила, что никогда не получала деньги от иностранных источников для создания или распространения материалов в качестве СМИ-"иноагента".

Ветеран российского правозащитного движения Лев Пономарёв на днях объявил о ликвидации созданной им общественной организации "За права человека". Пономарёв сослался на трудности при организации работы с экспертами, связанные с законодательством об "иноагентах". Организация функционировала без образования юридического лица с ноября 2019 года, унаследовав миссию от одноимённого движения, которое Верховный суд ликвидировал по иску Минюста России. Ранее в 2019 году Минюст включил движение "За права человека" в реестр "иностранных агентов".