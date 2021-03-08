Частный лес. Кому мешают деревья на заброшенной земле

Министерство природных ресурсов и экологии России пытается фактически запретить "лесное фермерство": легальное коммерческое использование леса, выросшего на сельскохозяйственных землях. "Лесное фермерство" правительство разрешило только в сентябре 2020 года. Экологи требуют оставить прошлогоднее постановление без изменений.

"Лучшее, что может случиться с Россией"

– Я бы купил в ближайшее время гектар 50–100 и засадил лесом. Я бы знал, что у меня есть актив, который каждый год увеличивается в цене, с каждым годом деревья становятся больше. Появляются орехи, плоды – ещё и ежегодный пассивный доход. А ещё у меня там будет пасека, [если на территории есть река или пруд] ещё там будет рыбка: мне будет очень хорошо. И природе, и людям – всем от этого будет хорошо. Самое лучшее, что может случиться с Россией, – дать людям возможность выращивать частный лес на своей земле, – рассказывает Радио Свобода сторонник "лесного фермерства" Андрей Саган.

Андрей Саган живет в Маслянино, поселке на юге Новосибирской области. Ему недавно исполнилось 22 года, но у него в собственности десять гектар земли, на которых он выращивает орехи и маньчжурский абрикос. Саган организовывал семинары, на которых рассказывалось о "лесном фермерстве". До сентября 2020 года в России оно официально не было разрешено. По российским законам земли сельскохозяйственного назначения могут находиться в частной собственности, тогда как земли лесного фонда – нет. Разрешив "лесное фермерство" прошлой осенью, в феврале 2021-го правительство "передумало": сейчас готовится корректировка прошлогоднего постановления. Вводится большое количество условий, на которых в принципе можно выращивать лес на своей сельскохозяйственной земле. Кроме того, "свой лес" надо полностью оформить до 1 октября 2022 года, а затем срубить не позднее чем через десять лет. В дальнейшем Минприроды не предполагает, что в России на сельхозземлях будет регистрироваться лес.

"Гринпис", Лесной попечительский совет, Всемирный фонд дикой природы и Сообщество агролесоводства и лесного фермерства собрали более шести тысяч подписей против готовящегося запрета.

Люди уезжают из деревень, и земли пустуют

"Лес, вырастающий на сельхозземлях, – "нелегальный", это нарушение правил использования сельхозземли. Но это естественный процесс. Наиболее рентабельные сельхозугодия, на юге, интенсивно развиваются. Менее продуктивные – забрасываются, люди уезжают из деревень, и земли пустуют. По крайней мере с точки зрения биологического разнообразия лес, выросший на сельхозугодиях, менее ценен, чем естественный лес. На таких участках правильнее устраивать лесозаготовки. Также, как правило, рядом есть дороги, в отличие от диких лесов, для вырубки которых надо создавать специальную инфраструктуру", – рассказывает Радио Свобода Михаил Карпачевский, менеджер проектов Лесного попечительского совета.

Руководитель лесного отдела "Гринпис" России Алексей Ярошенко рассказал Радио Свобода, что, по его данным, в России уже заброшены порядка 76 миллионов гектар, и можно предсказать, что от 10 до 25 миллионов будет заброшено ещё.

Сельское хозяйство совершенствуется: современные сорта и технологии позволяют на лучших землях получать гораздо большие урожаи. Сейчас урожайность зерновых в России в два раза выше, чем была в 1980-х годах. По растениеводству в большей степени, по животноводству в меньшей, но всюду идет рост. В последние два года Россия экспортировала за границу порядка 60 миллионов тонн одной только пшеницы, – отмечает Ярошенко.

При том, что сельхозземли в нечерноземных регионах нередко забрасываются, за нахождение леса на сельхозземлях собственников ждут серьезные штрафы: до 700 тысяч рублей для юрлиц, до 50 тысяч для граждан и возможность отобрать землю в пользу государства через суд. Многие собственники сельхозземель тайно поджигают лес на своей территории, чтобы не тратиться на его вырубку.

"Это психологическая травма чиновников – нельзя людям давать самим решать, как с землей обращаться. У чиновников [отбирают] большой коррупционный механизм: в нечерноземных регионах за лес на сельхозземлях можно оштрафовать практически любого собственника: у кого-то можно найти овражек с лесом, а у кого-то и целое поле заросло. А оштрафовать можно практически за любой заросший участок", – отмечает Ярошенко.

Политическое решение о частном лесе

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, единоросс Николай Николаев рассказал Радио Свобода, что участвовал в выработке проекта нового решения Минприроды.

"Постановление правительства [сентября 2020 года] создавало возможность появления частного леса в России. Можно спорить, нужен он или нет, но в любом случае это должно быть принципиальным политическим решением. Которое должно быть сделано через законодательство, а не постановлением правительства. В ближайшее время проведем на эту тему парламентские слушания", – объясняет Николаев.

По мнению Николаева, прошлогоднее постановление также давало лазейку для легализации любого объема незаконно заготовленного леса через сельхозземли.

"Ведется огромная работа по вовлечению земель в сельхозоборот. Есть земли, которые уже не восстановить, и их надо переводить в лесной фонд. Но есть и собственники, которые держат у себя землю, например, чтобы когда-нибудь использовать для застройки. Против таких нерадивых собственников у нас есть меры для изъятия земель. Теперь любой собственник может легко уйти от ответственности: он может написать, что он не забросил свою землю, а выращивает на ней лес. За полтора месяца [действия прошлогоднего постановления] из нескольких сотен [обратившихся для легализации леса на своих землях] многие имели предупреждения от Россельхознадзора", – отмечает депутат.

Николаев не исключает, что в будущем "лесное фермерство" в России все же разрешат на некоторых землях лесного фонда. "В новой редакции по-прежнему предусмотрена возможность создания лесных плантаций и их эксплуатации, выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев). В этой части постановление не изменилось. Вместе с тем, в новой редакции предусмотрено определение понятия "лес" применительно к лесным насаждениям, расположенным на землях сельскохозяйственного назначения; замена уведомительного порядка использования лесов на заявительный; [...] Предложенные изменения обеспечат устранение рисков недобросовестного использования земельных участков сельскохозяйственного назначения, нелегального оборота древесины", – говорится в ответе для Радио Свобода от пресс-службы Минприроды России.

"Есть сельхозземли, на которых стоит неучтенный лес, надо это как-то упорядочить и дать возможность людям заниматься лесопользованием. От этого будет хорошо и собственникам, и государству, и людям, которые будут там работать. В лесном хозяйстве всё настолько сложно, что если усложнять дальше, это приведет к краху. Правильнее было бы упрощать и создавать дополнительные возможности", – считает Денис Журавлев, председатель профсоюза работников лесного хозяйства.