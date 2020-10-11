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Археология. Будущее

Вирус очистит планету? Эфир в 18:05

Владимир Чупров, проектный директор Российского отделения Гринпис: поможет ли локдаун окружающей среде?

В 2020 году сбылась мечта Греты Тунберг: всемирный локдаун на несколько месяцев сократил промышленное производство, остановил авиаперевозки, природа начала очищаться. Но способна ли эта пауза остановить глобальное потепление? Как пандемия повлияет на окружающую среду и какие экологические дилеммы она ставит перед человечеством?

Гость в студии: Владимир Чупров, проектный директор Российского отделения Гринпис. Эфир в 18:05.

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