Вирус очистит планету? Эфир в 18:05

В 2020 году сбылась мечта Греты Тунберг: всемирный локдаун на несколько месяцев сократил промышленное производство, остановил авиаперевозки, природа начала очищаться. Но способна ли эта пауза остановить глобальное потепление? Как пандемия повлияет на окружающую среду и какие экологические дилеммы она ставит перед человечеством?

Гость в студии: Владимир Чупров, проектный директор Российского отделения Гринпис. Эфир в 18:05.