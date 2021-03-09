Прикуривший сигарету от свечи в храме получил 120 часов работ

Суд в Чите назначил местному жителю 120 часов обязательных работ за то, что он прикурил сигарету от свечи в кафедральном соборе. Об этом сообщило издание "Чита.Ру".

По словам представителя краевого суда, осуждённый признал вину и раскаялся в содеянном. Он принёс извинения прихожанам храма.

Инцидент произошел в июле 2020 года в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери. Двое подростков сняли на камеру момент, как один из них прикуривает сигарету от свечи. Видео они выложили в интернет. После огласки инцидента в социальных сетях проверку по этому поводу начали полиция и Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. То, что обвиняемый снял процесс прикуривания на видео и выложил его в сеть рассматривалось как отягчающее обстоятельство.

Позднее куривший в храме 18-летний житель Читы рассказал, что ему угрожают. "Я хочу повторить, что не хотел никого оскорбить, это было сделано по глупости и незнанию. Но сейчас я узнал, насколько люди могут быть агрессивны и угрожающи. От моего поступка никто не пострадал физически, а вот я сейчас могу пострадать за то, что я подросток и совершил ошибку", – написал он в своем инстаграме.