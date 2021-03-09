Суд аннулировал приговоры экс-президенту Бразилии Луле да Силве

Судья Верховного суда Бразилии отменил приговоры по уголовному делу против бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Решение открывает возможность для участия Лулы да Силвы в президентских выборах 2022 года. В этом случае политик, который придерживается левых взглядов, может составить конкуренцию нынешнему главе государства, крайне правому популисту Жаиру Болсонару.

В своём решении, которое называют неожиданным, судья Эдсон Факин постановил, что рассматривавший обвинения против экс-президента суд города Куритиба не был уполномочен делать это и теперь они должны быть пересмотрены федеральными судами столицы страны Бразилиа.

Лула да Силва приветствовал решение в Твиттере. Он назвал его признанием своей правоты в судебном разбирательстве.

Офис генпрокурора Бразилии заявил, что обжалует вердикт Эдсона Факина.

Лула да Силва был осуждён в 2018-м году по обвинениям в коррупции, что не позволило ему тогда баллотироваться на новый срок. В конце 2019-го года политик вышел из тюрьмы.

75-летний экс-президент настаивает на своей невиновности, а уголовное преследование называет политически мотивированным. Он руководил Бразилией – крупнейшей экономикой Латинской Америки – с 2003-го по 2011-й годы.