В Бразилии задержан бывший президент Мишел Темер

В Бразилии задержан бывший президент страны Мишел Темер. Его подозревают в получении взяток за госконтракты на строительство атомной электростанции. Общая сумма, полученная экс-главой государства, по данным полиции, составляет около 500 тысяч долларов, сообщает Reuters.

По делу о коррупции при строительстве АЭС ранее на 12 лет был осужден еще один бывший бразильский лидер Лула да Силва.

Мишел Темер назвал своё задержание "варварством". Он возглавлял страну с 2016 по конец 2018 года. Сейчас в его отношении расследуют сразу несколько дел, связанных коррупцией, отмыванием денег, воспрепятствованием юстиции и созданием преступного сообщества.

Предшественницу Темера – Дилму Русеф – также обвиняли в коррупции и искажении данных о состоянии федерального бюджета во время президентских выборов в 2014 году. 31 августа её объявили импичмент. Сейчас Бразилию возглавляет Жаир Болсонару.