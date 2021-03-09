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Петиция против исключения Марины Литвинович из ОНК собрала 12 тысяч подписей

Марина Литвинович

Петиция против исключения правозащитницы Марины Литвинович из состава московской Общественной наблюдательной комиссии собрала больше 12 тысяч подписей. Подписанты требуют оставить её в составе комиссии и не мешать её работе. Обращение вывешено на сайте change.org.

Члены ОНК проголосовали за исключение Литвинович в начале марта. Поводом было заявлено разглашение ею материалов уголовного дела против политика Любови Соболь. Она свою вину отрицает.

7 марта против исключения выступили ряд действующих и бывших членов комиссии. В обращении, инициатором которого стал правозащитник Лев Пономарёв, говорится, что сама возможность исключения одного из самых активных членов комиссии "подрывает доверие к ОНК" и нарушает закон об общественном контроле.

Подписи под документом поставили Валерий Борщев, Андрей Бабушкин, Ева Меркачёва, Зоя Светова, Евгений Еникеев, Когершин Сагиева. Бывший председатель московского ОНК Вадим Горшенин заявил в своём телеграм-канале, что считает, что закон нарушила не Литвинович, а подписавшиеся за её отставку.

  • Правозащитники, входящие в составы региональных ОНК, имеют право посещать тюрьмы, СИЗО и колонии, чтобы проверять условия содержания заключённых и принимать у них жалобы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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