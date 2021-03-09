Петиция против исключения правозащитницы Марины Литвинович из состава московской Общественной наблюдательной комиссии собрала больше 12 тысяч подписей. Подписанты требуют оставить её в составе комиссии и не мешать её работе. Обращение вывешено на сайте change.org.

Члены ОНК проголосовали за исключение Литвинович в начале марта. Поводом было заявлено разглашение ею материалов уголовного дела против политика Любови Соболь. Она свою вину отрицает.

7 марта против исключения выступили ряд действующих и бывших членов комиссии. В обращении, инициатором которого стал правозащитник Лев Пономарёв, говорится, что сама возможность исключения одного из самых активных членов комиссии "подрывает доверие к ОНК" и нарушает закон об общественном контроле.

Подписи под документом поставили Валерий Борщев, Андрей Бабушкин, Ева Меркачёва, Зоя Светова, Евгений Еникеев, Когершин Сагиева. Бывший председатель московского ОНК Вадим Горшенин заявил в своём телеграм-канале, что считает, что закон нарушила не Литвинович, а подписавшиеся за её отставку.