Создатели "Спутника V" ждут извинений от ЕС за "русскую рулетку"

Создатели вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции потребовали извинений от европейского медицинского регулятора после того, как он предостерёг страны ЕС от поспешного одобрения российского препарата.

Председатель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Вертхумер-Хоче сравнила подобные действия с "русской рулеткой". Она раскритиковала ряд стран ЕС, которые уже начали распространять "Спутник V", не дожидаясь общего решения руководства блока.

"Мы требуем публичного извинения от Кристы Вертхумер-Хоче за её негативные комментарии по поводу решений стран ЕС, напрямую одобривших "Спутник V", – написали разработчики вакцины в твиттере. По их словам, комментарии председателя EMA вызывают серьёзные вопросы о возможности политического вмешательства в работу медицинского агентства. Одновременно создатели "Спутника V" подчёркивают, что российская вакцина, разработанная Центром имени Гамалеи, одобрена 46 странами.

На прошлой неделе базирующееся в Амстердаме Европейское агентство лекарственных средств приступило к анализу "Спутника V". Это ключевой шаг на пути к одобрению препарата, который может стать первой разработанной не на Западе вакциной, чьё использование будет разрешено во всех 27 государствах Европейского союза.

В кампании по вакцинации населения разработку центра имени Гамалеи уже использует Венгрия. Партии "Спутника V" также заказали Чехия и Словакия, заявив, что они не будут дожидаться общего разрешения EMA, отмечает AFP. При этом в Словакии поставки российского препарата вызвали серьёзные разногласия внутри правящей коалиции.

В августе прошлого года российский президент Владимир Путин назвал "Спутник V" первой зарегистрированной в мире вакциной против коронавируса нового типа. Ряд экспертов, как в России, так и за её пределами, высказывали опасения относительно решения зарегистрировать "Спутник V" до завершения третьей стадии клинических испытаний. Они отмечали, что такое решение можно считать рискованным экспериментом.

2 февраля один из самых авторитетных научных журналов в мире – Lancet – опубликовал промежуточные результаты третьей стадии испытаний российской вакцины "Спутник V". Эффективность препарата составила 91,6 процента.